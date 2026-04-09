Matteo Berrettini si prepara per una sfida cruciale negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Giovedì 9 aprile, alle ore 11.00, sul Court des Princes, l'azzurro affronterà il giovane brasiliano Joao Fonseca in un incontro che mette di fronte la sua esperienza consolidata al talento emergente del suo avversario, promettendo uno spettacolo tennistico di alto livello.

Il percorso convincente di Berrettini

Il cammino del tennista romano nel Principato è stato finora particolare ma estremamente convincente. Dopo aver beneficiato del ritiro di Roberto Bautista Agut al primo turno, Berrettini ha offerto una prestazione semplicemente dominante contro Daniil Medvedev.

L'italiano ha travolto il russo con un clamoroso doppio 6‑0 in appena 50 minuti, una vittoria che ha rappresentato il successo più netto della sua carriera e, al contempo, la sconfitta più dura per il russo. “Non mi aspettavo che facesse così fatica, ma io avrò sbagliato sì e no tre palle in tutta la partita – ha raccontato con orgoglio l'azzurro –. È uno dei migliori match della mia carriera”. Questa prova quasi irreale ha evidenziato la sua solidità, la lucidità tattica e una gestione perfetta degli scambi, approfittando anche di una giornata negativa del russo ma senza mai abbassare il livello di attenzione. I numeri parlano chiaro e raccontano bene la superiorità di Berrettini: pochissimi errori gratuiti, grande efficacia con la seconda di servizio e una capacità costante di comandare il gioco con il dritto e con il back, fondamentale che sulla terra rossa di Montecarlo si sta rivelando particolarmente incisivo.

Un segnale importante, soprattutto in vista di un match che potrebbe confermare le ambizioni dell'azzurro nel torneo.

Joao Fonseca: il talento emergente

Dall'altra parte della rete, Joao Fonseca, classe 2007 e già numero 40 del ranking mondiale, rappresenta una delle realtà più interessanti e promettenti del circuito. Il giovane brasiliano ha conquistato l'accesso agli ottavi superando in tre set il francese Arthur Rinderknech (7-5, 4-6, 6-3), dimostrando carattere e qualità nei momenti decisivi. Questo confronto si configura come un netto scontro generazionale: da una parte Berrettini, 29 anni, che sta cercando continuità e un rilancio dopo stagioni complesse; dall'altra Fonseca, 19 anni, in piena ascesa e senza nulla da perdere.

L'unico precedente tra i due, giocato nel 2024 in Coppa Davis, sorride all'italiano, che si impose in due set. Tuttavia, sulla terra rossa e in un contesto prestigioso come quello di Montecarlo, la partita si preannuncia molto più equilibrata e imprevedibile.

Per Berrettini sarà fondamentale mantenere la stessa solidità e concentrazione mostrate contro Medvedev. L'obiettivo primario sarà imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi e limitare le accelerazioni del giovane brasiliano, che ama giocare in spinta e prendere l'iniziativa. Fonseca, invece, proverà a sfruttare la sua freschezza atletica e aggressività, cercando di allungare gli scambi e mettere costante pressione sull'azzurro, per minarne le certezze.

In palio c'è l'accesso ai quarti di finale, un traguardo prestigioso dove il vincente affronterà uno tra Alexander Zverev e Zizou Bergs. Per Berrettini, questo rappresenterebbe un ulteriore e significativo passo avanti in un torneo iniziato in modo sorprendente e che ora può trasformarsi in una concreta occasione per rilanciarsi ad altissimo livello nel panorama tennistico internazionale. L'attesa per questa sfida è palpabile, con l'azzurro che sogna di continuare la sua corsa a Montecarlo.