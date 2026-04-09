Il mondo del tennis si prepara a seguire un nuovo, avvincente capitolo della carriera di Matteo Berrettini, che si appresta ad affrontare Joao Fonseca negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. L’incontro, attesissimo, si terrà sul prestigioso Campo dei Principi alle ore 11:00 e promette di essere un affascinante confronto generazionale tra il tennista romano e il giovane talento brasiliano, separati da dieci anni di età.

Per Berrettini, questa sfida assume un significato particolare, giungendo in un momento cruciale della sua stagione.

Dopo una serie di infortuni che ne hanno purtroppo condizionato la continuità e la presenza nel circuito, il torneo monegasco rappresenta una grande opportunità per ritrovare la piena fiducia nei propri mezzi e consolidare i risultati. L’azzurro, ammesso al tabellone principale grazie a una wild card, si troverà di fronte Fonseca, attualmente posizionato al numero 40 del ranking mondiale, un atleta che ha mostrato una crescita esponenziale e notevole nell’ultimo anno.

Il precedente in Coppa Davis

Il confronto tra Berrettini e Fonseca non è una novità assoluta per gli appassionati. I due si sono già incrociati l’11 settembre 2024, in occasione del round robin di Coppa Davis, durante la sfida tra Italia e Brasile disputatasi a Bologna.

In quell’occasione, fu Berrettini a imporsi con il punteggio di 6-1, 7-6, al termine di un match durato un’ora e ventitré minuti. Al termine di quella vittoria, il tennista romano espresse tutta la sua emozione dichiarando: “Mi era mancato tutto questo”, sottolineando l’importanza del suo ritorno in nazionale dopo ben due anni di assenza. Da quel momento, Fonseca ha compiuto un salto di qualità impressionante, scalando il ranking ATP dal numero 158 fino all’attuale posizione numero 40 e arricchendo significativamente il proprio bagaglio tecnico.

Il match di Montecarlo sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Tennis (canale 203), offrendo agli spettatori la possibilità di seguire ogni scambio.

Sarà inoltre disponibile la diretta streaming sulle piattaforme SkyGo e Now, garantendo una copertura completa dell’evento. Per chi desidera un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà possibile seguire la diretta testuale, per non perdere davvero nessun dettaglio di questo atteso incontro.

Il percorso di Berrettini nel torneo

Berrettini arriva a questo importante appuntamento forte di un percorso impeccabile nel torneo. Ha superato il turno precedente contro Daniil Medvedev con una prestazione dominante, senza concedere all’avversario nemmeno un game, un risultato che testimonia il suo ottimo stato di forma e la ritrovata brillantezza. L’azzurro non ha ancora perso un set in questa edizione del torneo, un segnale inequivocabile di una condizione fisica e mentale ottimale.

Per Fonseca, d’altra parte, questa è una nuova e significativa occasione per confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi e per misurarsi contro un avversario di grande esperienza e caratura internazionale.

La sfida tra Berrettini e Fonseca promette di regalare grande spettacolo e si preannuncia come un banco di prova cruciale per entrambi i contendenti. Per il tennista romano, rappresenta la concreta possibilità di rilanciarsi ai massimi livelli del circuito; per il giovane brasiliano, è l’opportunità di consolidare ulteriormente la propria posizione tra i migliori giocatori del panorama tennistico mondiale.