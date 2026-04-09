L'azzurro Jannik Sinner, attuale numero due sia del seeding che del mondo, si appresta a scendere in campo per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Il suo avversario sarà il ceco Tomas Machac in un incontro cruciale per l'accesso ai quarti del prestigioso torneo. La sfida è fissata per giovedì 9 aprile 2026 sul celebre Court Rainier III e rappresenta il secondo appuntamento del programma di giornata. L'azione sul campo centrale prenderà il via alle ore 11:00 con il match tra il belga Zizou Bergs e il tedesco Alexander Zverev; al termine di questa partita, sarà il turno di Sinner e Machac.

I precedenti e le superfici di gioco

Questo confronto segna la quarta volta che Sinner e Machac si trovano di fronte, ed è il secondo incrocio stagionale tra i due. Tuttavia, sarà la prima occasione in assoluto in cui si affronteranno sulla terra battuta, una superficie che potrebbe introdurre nuove dinamiche. Nei tre precedenti incontri, tutti disputati su cemento, Jannik Sinner ha dimostrato una netta superiorità, vincendo sempre e senza mai concedere un set al suo avversario. Tra queste vittorie spicca quella ottenuta a Doha nei sedicesimi di finale del 2026, precisamente il 16 febbraio, con un punteggio di 6-1, 6-4. Le altre due affermazioni risalgono al 2024: ai quarti di finale del torneo di Miami, dove Sinner si impose per 6-4, 6-2, e successivamente in semifinale a Shanghai, chiudendo l'incontro con un 6-4, 7-5.

Il percorso di Machac e la programmazione del match

Tomas Machac, che occupa la posizione numero 53 nel ranking mondiale, ha conquistato il diritto di accedere agli ottavi di finale grazie a una solida prestazione contro Francisco Cerundolo, battuto con il punteggio di 7-6, 6-3. La partita tra Sinner e Machac è confermata come il secondo incontro sul Court Rainier III, con un inizio stimato intorno alle ore 13:00, subito dopo la conclusione della sfida tra Zverev e Bergs. Gli appassionati di tennis potranno seguire la diretta televisiva dell'evento su Sky Sport, mentre per lo streaming sarà disponibile la piattaforma NOW.