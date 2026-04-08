La quarta giornata del torneo ATP di Montecarlo, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, ha visto delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale con importanti conferme per il tennis italiano. Matteo Berrettini ha offerto una prestazione eccezionale, sbaragliando il russo Daniil Medvedev con un perentorio 6-0 6-0 in appena quarantanove minuti. L'azzurro si è distinto come l'unico giocatore a non aver ceduto neanche un game nei primi due turni del torneo. Parallelamente, Jannik Sinner si prepara ad affrontare il ceco Tomas Machac negli attesissimi ottavi di finale.

Il percorso verso gli ottavi ha visto emergere due figure chiave che si confronteranno con i tennisti italiani: il brasiliano Joao Fonseca e il ceco Tomas Machac. Fonseca ha conquistato l'accesso al turno successivo superando il francese Arthur Rinderknech in una sfida combattuta, conclusasi con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 dopo due ore e trentatré minuti di gioco. Machac, dal canto suo, ha saputo ribaltare i pronostici della vigilia, imponendosi sull'argentino Francisco Cerundolo con un solido 7-6(2) 6-3 in un'ora e cinquanta minuti, guadagnandosi così la sfida contro Sinner.

I principali risultati della giornata

Oltre alle imprese degli italiani, la giornata ha registrato altri incontri degni di nota.

Il belga Zizou Bergs ha sorpreso eliminando Andrey Rublev, testa di serie numero quindici, con un netto 6-4 6-1. Il connazionale Alexander Blockx ha avuto la meglio su Flavio Cobolli con un doppio 6-3. Una sconfitta amara ha colpito Lorenzo Musetti, finalista della scorsa edizione, che è stato battuto dal monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6(6) 7-5. Il ceco Jiri Lehecka, undicesimo favorito del tabellone, ha dimostrato grande tenacia rimontando il cileno Alejandro Tabilo in tre set: 4-6 7-6(4) 6-3.

Tra gli altri match, Alexander Zverev ha superato Christian Garin con il risultato di 4-6 6-4 7-5 al termine di una lunga battaglia. Il canadese Felix Auger-Aliassime ha eliminato Marin Cilic con un 7-6(4) 6-3.

Il norvegese Casper Ruud ha piegato Corentin Moutet 7-5 6-3, mentre l'argentino Tomas Etcheverry ha prevalso su Trence Atmane 3-6 6-3 6-2. Infine, il polacco Hubert Hurkacz ha confermato la sua solida forma battendo Fabian Marozsan 6-2 6-3.

I debutti convincenti di Fonseca e Blockx

La giornata ha messo in luce le promettenti prestazioni di Joao Fonseca e Alexander Blockx, entrambi protagonisti di debutti convincenti nel prestigioso torneo monegasco. Il ventenne belga Blockx ha siglato la sua prima vittoria a Montecarlo, superando Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. La sua determinazione è emersa nel game decisivo, dove ha saputo annullare ben quattro palle break, dimostrando nervi saldi.

Dal canto suo, il diciannovenne brasiliano Fonseca ha esibito un notevole carattere, rimontando nel secondo set contro Gabriel Diallo e chiudendo l'incontro con un eloquente 6-2 6-3.

A margine del suo successo, Fonseca ha espresso la sua soddisfazione: "Sono molto carico per la mia prima vittoria qui. La terra battuta è una superficie che mi piace molto. Sto lavorando tanto sul fisico e sono felice di sentirmi di nuovo in forma e con il ritmo giusto". Queste dichiarazioni sottolineano la sua fiducia e la sua preparazione in vista delle prossime sfide.

Con il quadro degli ottavi di finale ormai definito, l'attesa cresce per i prossimi incontri, in particolare per le sfide che vedranno impegnati Berrettini e Sinner, chiamati a confermare il loro eccellente momento contro avversari in grande crescita come Fonseca e Machac.