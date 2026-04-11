L'Italia ha consolidato il proprio vantaggio nella sfida contro il Giappone valida per la Billie Jean King Cup, portandosi sul punteggio complessivo di 3-0. Gli incontri si sono disputati sulla terra rossa del Colle degli Dei di Velletri, avvicinando la formazione azzurra all'obiettivo della qualificazione alle Finals di Shenzhen.

Le prime due vittorie decisive sono arrivate grazie a Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Cocciaretto ha superato Moyuka Uchijima (7-5 6-2). Successivamente, Paolini ha dominato il suo incontro contro Himeno Sakatsume (6-3 6-1), assicurando il secondo punto all'Italia.

Questi successi hanno garantito alle azzurre tre match point per chiudere la sfida e accedere alle Finals.

Il terzo incontro: Bronzetti cede a Sakatsume

Nel terzo singolare, Lucia Bronzetti è scesa in campo contro Himeno Sakatsume. La tennista giapponese ha vinto il primo set al tie-break (7-6) e ha poi preso il largo nel secondo parziale, chiudendo l'incontro a suo favore. Nonostante la determinazione di Bronzetti, Sakatsume ha mantenuto il controllo. Questa vittoria ha permesso al Giappone di accorciare le distanze nei singoli match, ma il punteggio generale della serie è rimasto saldamente a favore dell'Italia, che continua a condurre per 3-0 e mantiene intatte le sue possibilità di qualificazione.

Verso le Finals di Shenzhen

Le prestazioni iniziali di Cocciaretto e Paolini hanno permesso all'Italia di costruire un vantaggio. Il programma prevedeva anche un doppio con Sara Errani e Jasmine Paolini, a testimonianza della profondità della formazione azzurra. Con un vantaggio così netto, la squadra italiana si è trovata a un passo dalle Finals di settembre a Shenzhen, un traguardo importante per il tennis nazionale.