Francia e Italia si sono affrontate sabato 11 aprile allo Stade des Alpes di Grenoble per la prima giornata del Sei Nazioni femminile 2026. La sfida ha visto le transalpine imporsi con un netto 33-0. La cronaca ha evidenziato una Francia dominante, mentre le azzurre hanno mostrato segnali di resistenza, soprattutto nella prima frazione, ma hanno pagato caro il calo fisico nel secondo tempo.

L'andamento della partita: resistenza iniziale e dominio francese

Nel primo tempo, le azzurre hanno difeso con intensità, riuscendo a contenere le offensive francesi nonostante qualche errore nei set piece.

La mischia ha retto bene, mentre la touche ha mostrato qualche difficoltà. Le azzurre hanno anche guadagnato terreno con alcune buone giocate, ma la Francia ha trovato il varco con Anaïs Grando, che ha schiacciato la prima meta, trasformata da Carla Arbez per il 5-0.

Nel secondo tempo, la Francia ha alzato il ritmo e la pressione, trovando spazio con drive e touche efficaci. Le mete si sono susseguite: Brousseau ha segnato la seconda, seguita da Lazarko per il 26-0, e infine Leà Murie ha chiuso il conto sul 33-0. Le azzurre hanno mostrato tenacia, ma la superiorità fisica e tecnica delle transalpine è risultata decisiva.

Le formazioni in campo

Le azzurre, guidate da Fabio Roselli, si sono presentate con una formazione che unisce esperienza e giovani emergenti: in prima linea Turani, Vecchini e Pilani; seconda linea Fedrighi e Duca; terza linea con la capitana Elisa Giordano, Sgorbini e Ranuccini; mediana Bitonci-Madia; centri Mannini-D’Incà; ali Granzotto, Muzzo e Ostuni Minuzzi.

Tra le subentranti, Costantini ha fatto il suo esordio in maglia azzurra.

La Francia, con il nuovo staff tecnico guidato da François Ratier, ha schierato una formazione costruita per imporre ritmo e fisicità: prima linea Mwayembe, Lazarko e Khalfaoui; seconda linea Zago e Fall Raclot; terza linea Berthoumieu, capitana Manae Feleu e Champon; mediana Bourdon-Sansus-Arbez; trequarti con Murie, Grando, Vernier, Grisez e Barrat.

Calendario e copertura televisiva

La partita è stata trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con ampia copertura anche su Sky Sport 24 e sui canali social ufficiali di Sky Sport. Il Sei Nazioni femminile 2026 proseguirà con Irlanda-Italia sabato 18 aprile a Galway, Italia-Scozia sabato 25 aprile a Parma, Italia-Inghilterra sabato 9 maggio a Parma e Galles-Italia domenica 17 maggio a Cardiff.