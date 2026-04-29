Flavio Cobolli ha conquistato una vittoria di grande prestigio e dal sapore epico agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, superando il quotato Daniil Medvedev al termine di una partita estremamente combattuta e ricca di emozioni. L'incontro, disputato sulla terra rossa spagnola, ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso per oltre due ore, vedendo l'azzurro imporsi con il punteggio finale di 6-3 5-7 6-4 dopo esattamente due ore e diciannove minuti di gioco.

Cobolli, attualmente posizionato al numero 13 del ranking Atp, ha affrontato la sfida con una determinazione palpabile fin dalle prime battute.

L'italiano ha saputo imporre il proprio gioco nel primo parziale, aggiudicandoselo con un netto 6-3 contro il russo, numero 10 del mondo e avversario di caratura internazionale. Tuttavia, nel secondo set, Medvedev ha reagito con la grinta che lo contraddistingue, riuscendo a strappare il parziale per 7-5 e riportando così la partita in una situazione di perfetto equilibrio, rendendo il terzo set decisivo per le sorti dell'incontro.

Nel terzo e decisivo set, la tensione era palpabile. L'italiano ha dimostrato una notevole freddezza e concentrazione, mantenendo alta la guardia nei momenti cruciali. Dopo una fase di grande equilibrio, Cobolli è riuscito a realizzare un break fondamentale sul punteggio di 4-4, un momento chiave che ha spostato l'inerzia della partita a suo favore.

Con il vantaggio acquisito, ha poi chiuso l'incontro sul 6-4, assicurandosi così il meritato accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo di Madrid.

Cobolli ai quarti: un trionfo che consolida la sua ascesa

La vittoria su un avversario del calibro di Daniil Medvedev rappresenta un risultato di enorme importanza per la carriera di Flavio Cobolli, che conferma in questo modo il suo ottimo momento di forma e la sua costante crescita nel circuito internazionale. Questo successo non è solo un traguardo personale, ma anche un segnale forte delle sue ambizioni e capacità. Ora l'azzurro attende con ansia di conoscere il suo prossimo avversario, che emergerà dalla sfida altrettanto attesa tra Jakub Mensik e il tedesco Alexander Zverev.

Il cammino di Cobolli nel Masters 1000 di Madrid si fa dunque sempre più avvincente e interessante per tutti gli appassionati di tennis italiani, poiché il giovane tennista ha saputo dimostrare carattere, resilienza e una notevole solidità mentale nei momenti più caldi e decisivi del match.

Il cammino degli italiani nel prestigioso Masters di Madrid

Il Masters 1000 di Madrid continua a essere un palcoscenico importante per il tennis italiano, con la presenza di altri atleti azzurri ancora in corsa per le fasi finali del torneo. Tra questi spicca il nome di Jannik Sinner, che è atteso da un confronto di alto livello con il talentuoso spagnolo Rafa Jodar. La straordinaria vittoria di Cobolli su Medvedev, ottenuta grazie a un break decisivo nel terzo set che ha ribaltato le sorti dell'incontro, non solo sottolinea la costante crescita del tennis italiano a livello internazionale, ma accende anche l'entusiasmo e le speranze degli appassionati per le prossime fasi del torneo, promettendo ulteriori emozioni e grandi prestazioni da parte dei nostri rappresentanti.