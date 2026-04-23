Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso con estrema chiarezza la sua ferma opposizione all'ipotesi di un ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali, qualora l'Iran dovesse ritirarsi. La sua dichiarazione, "Mi sentirei offeso, il Mondiale va meritato", sottolinea un principio fondamentale di meritocrazia sportiva. Questa netta presa di posizione giunge in un momento di intensa discussione e speculazione riguardo un possibile forfait della nazionale iraniana e la conseguente decisione della FIFA su una potenziale sostituzione.

Le voci di un possibile subentro dell'Italia nella massima competizione calcistica hanno generato un dibattito significativo.

Buonfiglio ha voluto dissipare ogni dubbio, affermando che una partecipazione ottenuta per vie non sportive, senza una qualificazione conquistata sul campo, sarebbe percepita come un'offesa al valore intrinseco dello sport. Il suo intervento mira a ribadire l'importanza della legittimità e del merito nella partecipazione a un evento di tale portata globale.

Il Valore della Qualificazione Sportiva

Con la sua affermazione incisiva, il presidente del Coni ha voluto riaffermare un principio cardine dello sport internazionale: l'accesso a una competizione prestigiosa come il Mondiale di calcio deve essere il risultato di una conquista sul campo, frutto di prestazioni e sacrifici. Non può essere, in alcun modo, una concessione dettata da ragioni esterne, siano esse diplomatiche o di altra natura.

Il commento di Buonfiglio pone l'accento sul rispetto delle regole, sull'integrità della competizione e sul valore inestimabile della sfida sportiva.

La sua dichiarazione serve a proteggere l'essenza stessa della qualificazione, che premia l'eccellenza e la dedizione. Un ripescaggio, in questo contesto, minerebbe la credibilità del torneo e il senso di giustizia sportiva che dovrebbe sempre prevalere. La partecipazione deve essere un onore guadagnato, non un diritto acquisito per circostanze esterne alla performance agonistica.

Le Regole FIFA e il Caso Iran

L'Iran potrebbe effettivamente rinunciare alla sua partecipazione ai Mondiali a causa di questioni di sicurezza o tensioni diplomatiche. In tale scenario, la FIFA detiene la piena facoltà di scegliere una nazionale sostitutiva a propria esclusiva discrezione.

Questa procedura è chiaramente delineata dall'articolo 6.7 del regolamento ufficiale della federazione internazionale.

È fondamentale sottolineare che il regolamento della FIFA non prevede alcun automatismo nel ripescaggio di squadre che sono state eliminate nelle fasi precedenti, come i playoff, o che si trovano in una particolare posizione in graduatoria. La decisione finale spetta unicamente all'organo di governo del calcio mondiale, che può optare per la soluzione ritenuta più opportuna, senza vincoli predefiniti legati a precedenti esclusioni o classifiche.