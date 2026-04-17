La piscina di Riccione ha ospitato la seconda giornata di finali del Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026 (14–18 aprile), un evento che ha visto assegnare numerosi titoli nazionali e stabilire importanti record. Le gare in programma includevano i 50m dorso femminili, 200m farfalla maschili, 100m farfalla femminili, 100m dorso maschili, 200m rana femminili, 100m rana maschili e 200m stile libero femminili, offrendo al pubblico emozioni e prestazioni di alto livello.

I protagonisti e i record della giornata

50m Dorso Femminili: Sara Curtis da record

Nei 50 metri dorso femminili, Sara Curtis ha dominato la finale, conquistando l'oro con 27.33.

Questa prestazione le è valsa un nuovo record italiano e il terzo miglior tempo mondiale stagionale. Argento per Federica Toma (28.20), bronzo per Francesca Pasquino (28.32).

200m Farfalla Maschili: Trionfo di Alberto Razzetti

Alberto Razzetti si è imposto nei 200 metri farfalla maschili, vincendo l'oro con 1:54.99. Ha preso il comando dopo i primi 100 metri, chiudendo con autorità. Argento per Andrea Camozzi (1:55.54), bronzo per Matteo Christopher Palmisani (1:56.00).

100m Farfalla Femminili: Anita Gastaldi vince una finale serrata

Una finale molto combattuta nei 100 metri farfalla femminili ha visto Anita Gastaldi conquistare l'oro con 58.10, grazie a una spinta efficace nel ritorno. Paola Borrelli (58.74) e Sofia Sartori (58.77) si sono contese l'argento e il bronzo, separate da soli tre centesimi.

100m Dorso Maschili: Michele Lamberti sul gradino più alto

Michele Lamberti ha dominato i 100 metri dorso maschili, aggiudicandosi l'oro con 53.79, frutto di un'ottima prima vasca. L'argento è stato conquistato da Daniele Del Signore con il suo personal best di 54.06. Francesco Lazzari ha completato il podio con il bronzo (54.22).

200m Rana Femminili: Lisa Angiolini e il nuovo record

Un altro nuovo record italiano è stato firmato da Lisa Angiolini nei 200 metri rana femminili, che ha vinto l'oro con 2:22.28. Questa prestazione le è valsa anche il quarto miglior tempo stagionale al mondo. Argento per Francesca Fangio (2:26.10), bronzo per Anna Pirovano (2:27.00).

100m Rana Maschili: Simone Cerasuolo al suo meglio

Nei 100 metri rana maschili, Simone Cerasuolo ha trionfato con 58.82, registrando il suo miglior crono personale e posizionandosi al secondo posto stagionale mondiale.

Argento per Federico Poggio (59.92), bronzo per Gabriele Mancini (59.98).

200m Stile Libero Femminili: Bianca Nannucci, promessa cadette

La giovane Bianca Nannucci (classe 2008) ha brillato nei 200 metri stile libero femminili, conquistando l'oro con 1:57.82. Questo tempo rappresenta un nuovo record italiano cadette e il quinto miglior tempo italiano di sempre. Argento per Anna Chiara Mascolo (1:58.09), bronzo per Simona Quadarella (1:58.23).