L'Amstel Gold Race 2026, una delle classiche più attese del calendario ciclistico internazionale, si appresta a vivere la sua sessantesima edizione domenica 19 aprile. La corsa olandese vedrà al via una nutrita pattuglia di corridori italiani, pronti a sfidarsi su un percorso impegnativo e ricco di insidie. Con ben trentatré muri da affrontare e il celebre Cauberg da ripetere per tre volte, la gara promette spettacolo e strategie avvincenti. L'Italia, che non conquista la vittoria dal 2016 con Enrico Gasparotto, punta a interrompere questo digiuno decennale con una rappresentanza composta da ventuno atleti.

Tra i nomi di spicco della formazione azzurra figurano Jacopo Mosca (Lidl-Trek), Luca Giaimi e Filippo Baroncini (UAE Team Emirates XRG), Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech) e Filippo Fiorelli (Team Visma Lease a Bike). A questi si aggiungono Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), Samuele Battistella (EF Education-EasyPost), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ United) e Lorenzo Rota (Lotto-Intermarché). Completano la lista Lorenzo Milesi (Movistar), Marco Frigo (NSN Cycling Team), Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick Step), il trio Alessandro Covi, Davide De Pretto e Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), e il quartetto Nicola Conci, Christian Scaroni, Davide Toneatti e Simone Velasco (XDS Astana Team).

Infine, Sergio Meris (Unibet Rose Rockets) completa questa ampia e competitiva selezione di atleti italiani, tra esperti e giovani promesse, pronti a lasciare il segno nelle Ardenne.

Il percorso impegnativo e le sue sfide

Il tracciato dell'Amstel Gold Race è noto per la sua natura nervosa e imprevedibile, caratterizzata da un susseguirsi di saliscendi e curve tecniche che richiedono grande abilità e resistenza. Il Cauberg, salita simbolo della gara, si erge per 1,2 chilometri con una pendenza media del 5,5%. Questo muro iconico si rivela spesso uno degli snodi decisivi, specialmente nell'ultimo dei suoi tre passaggi, poco prima del traguardo. La presenza complessiva di ben trentatré muri rende la corsa estremamente selettiva, favorendo attacchi audaci e strategie di squadra ben congegnate, capaci di fare la differenza in un contesto così dinamico.

La pattuglia italiana e le prospettive

La lista provvisoria dei partecipanti, aggiornata al 14 aprile, conferma la solida presenza dei principali atleti italiani già menzionati, affiancati da ulteriori connazionali inseriti nei roster delle squadre internazionali. Tra questi, figura anche Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA), a testimonianza di una presenza azzurra estesa e di qualità. L'obiettivo primario per la squadra italiana è quello di interrompere un digiuno di vittorie che perdura da dieci anni, cercando di replicare il successo di Enrico Gasparotto nel 2016. L'Amstel Gold Race si conferma così una delle tappe più prestigiose e attese della stagione delle classiche, offrendo ai ciclisti italiani un'importante vetrina per dimostrare il proprio valore sul palcoscenico mondiale del ciclismo.