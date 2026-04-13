La regular season del campionato NBA di basket è giunta al termine, definendo il quadro completo delle squadre che si contenderanno il titolo nella fase finale della stagione. Un totale di dodici formazioni ha già assicurato il proprio posto nei playoff con accesso diretto, mentre le restanti otto squadre si sfideranno nel cruciale torneo play-in per conquistare le ultime quattro posizioni disponibili nel tabellone.

Le qualificate dirette ai Playoff NBA

Nella Eastern Conference, le formazioni che hanno brillantemente conquistato la qualificazione diretta ai playoff includono i Detroit Pistons, i Boston Celtics, i New York Knicks, i Cleveland Cavaliers, i Toronto Raptors e gli Atlanta Hawks.

Parallelamente, per la Western Conference, l'accesso diretto è stato garantito agli Oklahoma City Thunder, detentori del titolo, ai San Antonio Spurs, ai Denver Nuggets, ai Los Angeles Lakers, agli Houston Rockets e ai Minnesota Timberwolves. Tutte queste squadre hanno concluso la stagione regolare posizionandosi tra le prime sei della propria conference, garantendosi così un posto d'onore tra le élite del basket americano.

Il Torneo Play-In: le sfide per gli ultimi posti

Le ultime quattro squadre che andranno a completare il tabellone dei playoff saranno determinate attraverso l'emozionante torneo play-in, un meccanismo che coinvolge le formazioni posizionate tra il settimo e il decimo posto di ogni conference.

Nella Eastern Conference, gli accoppiamenti vedranno i Charlotte Hornets sfidare i Miami Heat, mentre i Philadelphia 76ers si confronteranno con gli Orlando Magic. Sul fronte della Western Conference, le partite decisive saranno tra i Phoenix Suns e i Portland Trail Blazers, e tra i Los Angeles Clippers e i Golden State Warriors. Questo torneo è fondamentale per definire i settimi e ottavi posti di ciascuna conference, completando così il mosaico delle squadre che si contenderanno il titolo NBA.

Come funziona il Play-In: meccanismo e date

Il torneo play-in, concepito per incrementare la competitività e l'intensità della fase finale, si terrà tra il 14 e il 17 aprile. Le squadre che hanno concluso la stagione regolare tra il settimo e il decimo posto di ogni conference si affronteranno in una serie di gare a eliminazione diretta.

Nello specifico, il vincitore dello scontro tra la settima e l'ottava classificata si aggiudicherà direttamente il settimo posto per i playoff. Il team perdente di questa prima sfida avrà un'ulteriore opportunità, affrontando il vincitore della partita tra la nona e la decima classificata. Chi uscirà vittorioso da quest'ultimo incontro si assicurerà l'ottavo e ultimo posto disponibile per i playoff. Questo formato garantisce che le ultime due posizioni per la post-season siano assegnate dopo una serie di incontri ad alta tensione, che fungono da preludio all'inizio della vera e propria fase a eliminazione diretta.

Una volta che tutte le partecipanti saranno definite e il tabellone sarà completo, i playoff NBA prenderanno il via con gli accoppiamenti tradizionali, vedendo le migliori squadre di ogni conference pronte a contendersi il prestigioso titolo di campione NBA.