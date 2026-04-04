Franco Carraro, già presidente della Figc e del Coni tra il 1978 e il 1987, ha lanciato un appello urgente per la nomina di un nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Intervenendo al Tg1, Carraro ha evidenziato la necessità che il consiglio federale si assuma la responsabilità di tale scelta. “Se il consiglio federale ritenesse di prendersi la responsabilità di nominare il commissario tecnico, certamente sarebbe un allenatore rappresentativo di tutto il calcio italiano per altri tre anni”, ha dichiarato. Ha inoltre sottolineato che la decisione spetta alla Federazione e al Coni, definito “il suo vigilante”.

Secondo Carraro, il profilo ideale per il nuovo CT è quello di una persona capace di “creare ambiente e la giusta tensione” in tempi brevi. Ha specificato che si tratta di “una tensione non eccessiva, che ti manda un po’ in bambola”, suggerendo la ricerca di un equilibrio delicato.

La responsabilità del Consiglio Federale

Il messaggio di Carraro è perentorio: la scelta del nuovo commissario tecnico non può essere procrastinata. La sua proposta mira a che il consiglio federale si faccia carico della nomina, garantendo così una figura che incarni e rappresenti l'intero movimento calcistico italiano per un periodo di tre anni. Questa assunzione di responsabilità è vista come cruciale per il futuro della nazionale.

Il profilo ideale per la guida tecnica

L'ex dirigente ha delineato con precisione le caratteristiche che il nuovo selezionatore dovrebbe possedere. Si auspica una personalità in grado di instaurare rapidamente un clima positivo e motivante all'interno della squadra. È fondamentale, a suo dire, che questa figura sappia gestire la pressione, evitando che una “tensione eccessiva” diventi controproducente e comprometta le prestazioni. La capacità di bilanciare stimolo e serenità è, quindi, un requisito imprescindibile.

Il contesto della crisi del calcio italiano

La richiesta di Carraro si inserisce in un momento di profonda crisi per il calcio italiano, aggravata dalla mancata qualificazione al Mondiale e dalle recenti dimissioni del presidente federale Gabriele Gravina.

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha offerto una prospettiva critica sulla situazione, affermando che “non è cambiando presidente o allenatore che risolvi, il problema del calcio in Italia è strutturale. Serve una visione, un riassetto, è molto più importante di un singolo allenatore”.

Le parole di Gasperini mettono in luce come la problematica attuale trascenda la mera figura del commissario tecnico, indicando la necessità di interventi sistemici e di una strategia di lungo periodo per l'intero sistema federale. La crisi, dunque, richiede soluzioni che vadano oltre il singolo cambio di guida tecnica.