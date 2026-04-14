La ventiseiesima giornata di Serie A di basket ha messo in luce le prestazioni di Guglielmo Caruso, Tommaso Baldasso e Giordano Bortolani, i quali si sono rivelati decisivi per le loro squadre e per le ambizioni di Napoli, Tortona e Cantù.

Nel derby tra Udine e Trieste, l’asse italiano formato da Francesco Candussi (12 punti, 6 rimbalzi) e Michele Ruzzier (11 punti, 4 assist) ha guidato la formazione triestina a una vittoria fondamentale per la corsa ai playoff. Per Udine, nonostante la sconfitta, Andrea Calzavara si è distinto con 12 punti in soli quindici minuti, risultando il secondo miglior marcatore della squadra.

Caruso e Baldasso: le stelle di Napoli e Tortona

Guglielmo Caruso è stato un protagonista assoluto della giornata. Nella sfida cruciale per la salvezza contro Treviso, il centro napoletano ha firmato una doppia doppia da 13 punti e 14 rimbalzi (sette offensivi) in appena venti minuti,nonostante sia stato condizionato dai falli. La sua prova è stata determinante per il successo di Napoli, alla prima partita con coach Repesa in panchina, e non è passata inosservata al commissario tecnico Banchi.

Parallelamente, Tommaso Baldasso ha guidato Tortona in un momento delicato, emergendo come il miglior marcatore con 19 punti nella convincente vittoria contro Trento, confermando la sua leadership. Al suo fianco, Paul Biligha ha offerto la sua miglior prestazione stagionale con 17 punti (un perfetto 8/8 dal campo) e 24 di valutazione, rivelandosi decisivo sotto i tabelloni.

Bortolani: la crescita e il ruolo a Cantù

La stagione di Giordano Bortolani a Cantù prosegue all'insegna del rilancio, dove ha trovato ampio spazio e crescenti responsabilità. Contro la Virtus Bologna, la guardia lombarda ha messo a segno 17 punti, contribuendo a una prova di squadra che, pur non culminando nella vittoria, ha mostrato segnali di crescita e determinazione da parte della formazione canturina.

La giornata ha visto la Virtus Bologna confermarsi in vetta alla classifica dopo il successo nel posticipo contro Cantù. Brescia e Milano restano in scia. Trieste consolida la propria posizione nella zona playoff. Napoli, vincendo su Treviso, aggancia Udine a quota 18 punti, rilanciando le proprie ambizioni di salvezza.

Infine, Tortona, con il successo su Trento, si mantiene stabilmente tra le prime cinque posizioni della graduatoria.

Le prestazioni degli italiani nella ventiseiesima giornata confermano il loro valore e peso specifico nel campionato, con protagonisti capaci di incidere in maniera significativa sia in chiave playoff sia nella lotta per la salvezza.