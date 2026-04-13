I quarti di finale della European Rugby Champions Cup hanno offerto uno spettacolo avvincente e risultati sorprendenti, delineando un quadro di semifinali di altissimo livello. Tra le sfide più emozionanti, spicca la straordinaria rimonta del Bath Rugby sui Northampton Saints, mentre il Leinster ha dominato la sua partita, confermando il proprio ruolo di favorito. Anche Bordeaux e Tolone hanno conquistato il passaggio del turno, rendendo il percorso verso la finale ancora più incerto e appassionante.

La prima sfida, disputata venerdì 13 aprile 2026, ha visto il Bath Rugby imporsi sui Northampton Saints con un punteggio finale di 43-41, al termine di una partita dal ritmo elevatissimo.

Il Bath, inizialmente in svantaggio di ben ventotto punti a sette nei primi ventidue minuti, ha saputo ribaltare le sorti dell'incontro grazie a una ripresa travolgente, dimostrando le proprie ambizioni nella competizione. La gara è stata una vera e propria battaglia offensiva, con nove mete realizzate solo nel primo tempo.

La meta decisiva per il Bath è arrivata al 76° minuto, firmata da Ted Hill. La squadra di casa ha saputo sfruttare al meglio la superiorità numerica, dovuta a due ammonizioni tra le fila dei Saints, per completare la sua incredibile rimonta. Tra i protagonisti di questa impresa si sono distinti Alfie Barbeary e Thomas du Toit, mentre Henry Pollock, autore di una meta iniziale per Northampton, è stato temporaneamente espulso nel finale.

Johann van Graan, allenatore del Bath, ha commentato con entusiasmo: “Ho vissuto tante partite di rugby, ma questa è tra le migliori a cui abbia mai preso parte. Non sappiamo cosa significhi arrendersi”.

Leinster domina, Tolone e Bordeaux avanzano

Il sabato ha ribadito la forza del Leinster, che ha travolto senza appello i Sale Sharks con un netto 43-13. Gli irlandesi hanno imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, mostrando una superiorità tecnica e strutturale evidente che li proietta tra i favoriti per la vittoria finale. La squadra, già protagonista nelle ultime edizioni, ha chiaramente come obiettivo quello di tornare sul tetto d’Europa.

Molto più equilibrata e combattuta è stata la sfida tra Glasgow Warriors e Tolone, risolta solo nel finale con il punteggio di 22-19 a favore dei francesi.

A fare la differenza è stata una giocata di altissima qualità firmata da Nacho Brex, autore della meta decisiva dopo un’azione corale da cinquanta metri. In campo per i francesi era presente anche Gianmarco Lucchesi, mentre Paolo Garbisi è rimasto indisponibile. Il successo rilancia le ambizioni di Tolone nella corsa al titolo.

Bordeaux supera Tolosa, il quadro delle semifinali

A chiudere il programma dei quarti di finale, il derby francese tra Union Bordeaux Bègles e Tolosa. Dopo un primo tempo equilibrato, le mete di Ben Tameifuna e Arthur Retière hanno spezzato l’equilibrio, permettendo a Bordeaux di imporsi per 30-15 e di conquistare così l’accesso alla semifinale.

Il quadro delle semifinali è ora definito: il Leinster affronterà Tolone, mentre Bordeaux sarà opposto al Bath.

Questi due incroci promettono grande spettacolo e avvicinano sempre di più l’élite del rugby europeo all’atto conclusivo della stagione.

La storica impresa del Bath: il ritorno in semifinale

La vittoria del Bath contro Northampton rappresenta un momento storico per il club, che torna in semifinale di Champions Cup dopo vent’anni. La partita è stata caratterizzata da una straordinaria rimonta, con il Bath capace di recuperare da uno svantaggio di ventotto punti a sette. Il tecnico Van Graan ha sottolineato la determinazione della squadra, affermando che quella è stata una delle migliori partite a cui abbia mai preso parte. Il Bath affronterà ora Bordeaux in semifinale, mentre Leinster e Tolone si contenderanno l’altro posto nella finale.