Il ranking WTA, aggiornato a lunedì 13 aprile 2026, conferma Aryna Sabalenka saldamente al vertice della classifica mondiale. Parallelamente, la tennista italiana Jasmine Paolini mantiene con fermezza la sua posizione nella prestigiosa top-10, un risultato che evidenzia la sua costante performance nel circuito. Questo aggiornamento fotografico della situazione attuale del tennis femminile offre una chiara panoramica delle gerarchie mondiali.

La classifica mondiale femminile: le posizioni di vertice

La graduatoria è guidata incontrastata dalla bielorussa Aryna Sabalenka, che detiene 11.025 punti.

Alle sue spalle si posiziona la kazaka Elena Rybakina con 8.108 punti, seguita dall’americana Coco Gauff (7.278 punti) e dalla polacca Iga Swiatek (7.263 punti). La top-5 è completata dall’altra statunitense Jessica Pegula, che vanta 6.243 punti. Al sesto posto troviamo Amanda Anisimova con 5.995 punti, mentre Elina Svitolina occupa la settima posizione con 3.965 punti. L'italiana Jasmine Paolini si conferma all’ottavo posto con 3.907 punti, preceduta da Mirra Andreeva (3.611 punti) e seguita da Victoria Mboko (3.531 punti).

Le tenniste italiane nel ranking WTA

Tra le atlete azzurre, Jasmine Paolini si distingue come l'unica rappresentante nella top-10 mondiale, consolidando il suo status di punta del tennis italiano.

La seconda migliore italiana è Elisabetta Cocciaretto, che si posiziona al numero 41 con 1.310 punti. Seguono Lucrezia Stefanini con 526 punti, Nuria Brancaccio con 506 punti (registrando un lieve calo di due posizioni), e Lisa Pigato con 504 punti. Lucia Bronzetti si attesta a 456 punti, mentre Camilla Rosatello ne totalizza 295. Chiudono la lista delle principali italiane Silvia Ambrosio (278 punti), Jessica Pieri (262 punti) e Dalila Spiteri (247 punti).

Dinamiche recenti e impatto sul ranking

Il panorama del ranking non ha subito stravolgimenti significativi rispetto alla settimana precedente, mantenendo una certa stabilità nelle posizioni di vertice. Un evento rilevante è stato il torneo di Linz, disputato su terra rossa indoor, che ha visto il trionfo di Mirra Andreeva.

Grazie a questa vittoria, la giovane tennista ha compiuto un notevole balzo in avanti nella classifica mondiale, riuscendo a superare la canadese Victoria Mboko. La leadership di Sabalenka, consolidata da diverse settimane, è caratterizzata da un vantaggio significativo sulle sue dirette inseguitrici, mentre la stabilità di Paolini nell’ottava posizione è un chiaro indicatore della sua continuità di rendimento nel circuito WTA.