L'arbitro italiano Maurizio Mariani è stato designato dall'UEFA per dirigere il cruciale ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain. La partita, in programma martedì sera con fischio d'inizio alle 21, si disputerà nello storico stadio di Anfield. Questa scelta sottolinea la fiducia dell'organo calcistico europeo nell'esperienza e nelle capacità del fischietto italiano per un incontro di tale rilevanza, che vedrà un'intera terna arbitrale italiana in campo, a conferma del prestigio riconosciuto al movimento arbitrale del nostro paese.

Mariani sarà affiancato da una squadra di ufficiali di gara interamente italiana. Gli assistenti designati sono Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Matteo Marchetti. Per quanto riguarda la tecnologia VAR, al monitor opereranno Marco Di Bello e come assistente VAR (AVAR) Aleandro Di Paolo. Questa squadra di arbitri e assistenti rappresenta un importante riconoscimento per l'Italia, che sarà presente anche ai prossimi Mondiali con i suoi rappresentanti.

Il contesto della designazione

La designazione di Mariani assume un particolare rilievo considerando l'esito della gara d'andata, vinta dal Paris Saint-Germain per 2-0. L'arbitro è chiamato a gestire un match decisivo per l'accesso alle semifinali, in uno degli stadi più iconici e carichi di atmosfera del calcio mondiale, Anfield.

La fiducia dell'UEFA nell'arbitro italiano è evidente, affidandogli una sfida che promette emozioni intense e che richiederà massima concentrazione e autorevolezza nella gestione del gioco e delle dinamiche di campo.

Il profilo internazionale di Mariani

Maurizio Mariani vanta già un significativo percorso internazionale in questa stagione di Champions League, avendo diretto in precedenza incontri di alto profilo. Tra le sue precedenti designazioni figurano la sfida tra Liverpool e Atletico Madrid e il prestigioso big match tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. La sua inclusione nella lista dei pre-selezionati per i Mondiali 2026 rafforza ulteriormente il suo status nel panorama arbitrale globale, evidenziando una carriera in costante ascesa a livello internazionale.

Queste importanti designazioni internazionali confermano il ruolo di primo piano di Mariani nel calcio che conta. Nonostante alcune discussioni o polemiche che lo hanno riguardato in ambito nazionale, la sua carriera a livello europeo e mondiale prosegue con incarichi di prestigio, evidenziando una costante crescita e l'apprezzamento delle sue capacità da parte delle federazioni internazionali. La sua presenza in partite chiave della massima competizione europea per club è un chiaro segnale della sua affidabilità e competenza.