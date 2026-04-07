L’attesa è finita per la finale di ritorno della CEV Cup di volley femminile, che vedrà scendere in campo il Galatasaray Istanbul e la Reale Mutua Fenera Chieri ’75. L’appuntamento decisivo per l’assegnazione del prestigioso trofeo continentale è fissato per mercoledì 8 aprile alle ore 19.00, con il match che si disputerà in Turchia. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204), riservato agli abbonati. Sarà inoltre disponibile lo streaming sulle piattaforme DAZN ed Euro Volley Tv, anch’esse per abbonati, mentre una diretta testuale permetterà di restare aggiornati punto a punto sull’andamento della sfida.

La formazione piemontese, guidata da coach Nicola Negro, si presenta a questo cruciale appuntamento con un gruppo solido e affiatato. Tra le atlete di punta spiccano nomi come Anett Németh, Stella Nervini, Lara Kuenzler, Sara Alberti, Anastasia Cekulaev, Sarah van Aalen e Ilaria Spirito. Sul fronte opposto, il Galatasaray Istanbul, sotto la guida di Alberto Bigarelli, può contare su una rosa di grande esperienza internazionale, annoverando tra le sue fila giocatrici del calibro di Myriam Sylla, Ilkin Aydin, Alexia Carutasu e Kaja Grobelna.

Le protagoniste in campo e le strategie decisive

Il confronto tra Chieri e Galatasaray si preannuncia equilibrato e ricco di spunti tattici. Le piemontesi hanno costruito il loro percorso europeo su una solida organizzazione di gioco e un’alchimia tattica che ha permesso loro di superare avversarie di alto livello.

La regia di Sarah van Aalen sarà fondamentale per innescare la potenza offensiva di Németh, mentre la difesa dovrà affidarsi all’esperienza e alla tenacia di Ilaria Spirito.

Il Galatasaray, reduce da una convincente vittoria nel campionato turco, schiera un arsenale offensivo di prim’ordine. Myriam Sylla, punto di riferimento della Nazionale italiana, rappresenta il principale pericolo per la difesa di Chieri. Le accelerazioni di Ilkin Aydin e la fisicità di Alexia Carutasu e Kaja Grobelna completano un sestetto temibile. Le centrali piemontesi Sara Alberti e Anastasia Cekulaev saranno chiamate a un lavoro straordinario a muro per arginare la rapidità e l’aggressività delle avversarie turche.

Dove seguire la finale e l'importanza del match

La finale di ritorno della CEV Cup non avrà copertura televisiva in chiaro, ma sarà interamente accessibile tramite Sky Sport Arena per gli abbonati, e sulle piattaforme di streaming DAZN ed Euro Volley Tv. Questa ampia copertura permetterà agli appassionati di non perdere nemmeno un’azione di questa sfida che assegnerà la seconda competizione continentale per club.

Il match rappresenta un appuntamento storico per il volley piemontese e per la città di Chieri, che ha già dimostrato grande solidità nei playoff nazionali. La sfida tra le due squadre, considerate tra le favorite fin dall’inizio della competizione, promette spettacolo e intensità. La tenuta mentale nei momenti decisivi e la capacità delle schiacciatrici di superare il muro turco saranno determinanti per l’esito finale. In questa doppia sfida, Torino e Istanbul si confermano capitali del volley europeo.