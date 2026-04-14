Flavio Cobolli si prepara ad affrontare il giovane talento tedesco Diego Dedura‑Palomero nel primo turno del BMW Open di Monaco di Baviera, un prestigioso torneo ATP 500. L'incontro, attesissimo dagli appassionati, è il secondo in programma sul campo uno, subito dopo la sfida tra Shapovalov e Griekspoor. Per il tennista romano, questa rappresenta un'importante occasione di riscatto e l'opportunità di invertire la rotta dopo la recente eliminazione subita al torneo di Montecarlo.

Le ambizioni di Cobolli e il percorso verso il Roland Garros

Il romano arriva a Monaco di Baviera reduce da una battuta d'arresto al torneo di Montecarlo, dove è stato estromesso per mano del qualificato belga Alexander Blockx.

L'obiettivo primario di Cobolli in questo ATP 500 è migliorare la sua performance rispetto all'edizione del 2025, quando fu eliminato al primo turno contro Alexander Shevchenko. Un cammino positivo nel torneo bavarese potrebbe proiettarlo verso la quattordicesima posizione nel ranking mondiale. Tale avanzamento sarebbe cruciale in vista del Roland Garros: riuscire a chiudere il torneo di casa a Roma tra i primi sedici giocatori del mondo gli permetterebbe infatti di evitare di affrontare uno dei primi otto tennisti prima degli ottavi di finale, migliorando significativamente le sue prospettive nel prestigioso Slam parigino.

Diego Dedura‑Palomero: il giovane avversario emergente

Dall'altra parte della rete, Cobolli si troverà di fronte il mancino tedesco Diego Dedura‑Palomero.

Nato nel 2008 e di chiare origini latine, Dedura‑Palomero ha guadagnato l'accesso al tabellone principale del torneo attraverso le qualificazioni, dimostrando già un notevole potenziale. Sebbene sia considerato un astro nascente del tennis tedesco, al momento non sembra possedere tutte le armi necessarie per mettere seriamente in difficoltà il più esperto tennista romano. La sua presenza nel main draw, tuttavia, sottolinea la sua rapida crescita e il suo status di debuttante in un torneo di tale caratura.

Il BMW Open: storia, superficie e protagonisti

Il BMW Open di Monaco di Baviera celebra quest'anno la sua centodecima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti storici e più attesi del circuito ATP.

Il torneo si disputa sulla superficie in terra rossa del MTTC Iphitos, con un calendario che va dal 13 al 19 aprile 2026. Flavio Cobolli è tra i protagonisti più attesi, essendo accreditato come testa di serie numero quattro del tabellone principale. Diego Dedura‑Palomero, come già menzionato, ha conquistato il suo posto nel main draw superando le fasi di qualificazione, a conferma del suo status di giovane promessa.

Il percorso di un talento emergente: i successi di Dedura‑Palomero

Approfondendo il profilo del giovane tedesco, Diego Dedura‑Palomero è nato a Berlino il 12 marzo 2008. Ha già segnato un traguardo significativo nella sua giovane carriera: è stato il primo tennista nato nel 2008 a vincere un match nel circuito ATP.

Questa impresa è stata compiuta proprio al BMW Open, nell'edizione del 2025, quando ha beneficiato del ritiro di Denis Shapovalov sul punteggio di 7‑6, 3‑0. Il mancino tedesco ha raggiunto il suo miglior piazzamento nel ranking in singolare, il numero 258, in data 6 aprile 2026, a testimonianza di una progressione costante e promettente nel tennis professionistico.