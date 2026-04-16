Flavio Cobolli si prepara ad affrontare Vit Kopriva nei quarti di finale dell'ATP 500 di Monaco. L'incontro è in programma venerdì 17 aprile alle ore 11.00. Il ventitreenne italiano, numero 16 del ranking, ha raggiunto i quarti superando il belga Zizou Bergs con un convincente 6-2, 6-3. Il suo avversario, Kopriva, è un ventottenne ceco, numero 78 del mondo.

Il percorso di Cobolli ha incluso la vittoria su Diego Dedura. Kopriva ha eliminato Luciano Darderi in rimonta (2-6, 6-4, 6-1), dopo aver battuto la wild-card Engel. Il ceco ha prevalso su Cobolli in due sfide Challenger.

In palio la semifinale, dove il vincitore sfiderà il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) o l'argentino Francisco Cerundolo.

Le dichiarazioni di Flavio Cobolli

Dopo la vittoria su Zizou Bergs, Flavio Cobolli ha commentato: “Quando si vince il primo turno senza giocare bene, si ha l'occasione di fare meglio il giorno dopo. Non è stata una partita semplice. Prima di scendere in campo ho parlato molto con il team: quest'anno ho perso diverse partite perché, dopo il primo turno, il mio tennis e la mia concentrazione non erano al massimo. Era importante restare uniti durante il match, e credo che il mio gioco sia migliorato rispetto a ieri. Dobbiamo continuare su questa strada: ora penso ai quarti.

È un buon risultato e mi piace giocare davanti al pubblico tedesco. Qui non è facile, perché la palla rimbalza molto ed è difficile controllarla. Volevo giocare una risposta più pesante del suo servizio: sono aspetti su cui lavoriamo tanto e penso di aver fatto un buon lavoro”.

La sfida contro Vit Kopriva rappresenta un'occasione cruciale per Cobolli, che punta a consolidare i progressi e a raggiungere le semifinali.

Cobolli-Kopriva: orari e TV

L'incontro tra Cobolli e Kopriva sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; il canale esatto verrà comunicato in mattinata. La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW e Tennis Tv, e diretta testuale. L'inizio è fissato per le ore 11.00 sul Campo Centrale.

La terra rossa di Monaco si conferma impegnativa, come sottolineato da Cobolli per il rimbalzo della palla. Il pubblico italiano segue con interesse il percorso del giovane romano.