Il Masters 1000 di Montecarlo apre le porte alla stagione europea sulla terra battuta e vede il tennista romano Flavio Cobolli pronto a scendere in campo per il suo debutto. L'appuntamento è fissato per lunedì 6 aprile, quando Cobolli affronterà l'argentino Francisco Comesana nel primo turno del prestigioso torneo. L'incontro sarà il quarto match di giornata sul Court des Princes, con inizio previsto non prima delle ore 11.00.

La giornata di tennis prenderà il via con la sfida tra Rinderknech e Khachanov, seguita dagli incontri che vedranno protagonisti Lehecka contro Nava e Fonseca opposto a Diallo.

Solo dopo queste partite, il nostro portacolori romano farà il suo atteso esordio sulla superficie rossa del Principato, in una cornice che promette grande spettacolo e sfide intense.

Flavio Cobolli, ventitreenne e attualmente al 13° posto nel ranking mondiale, si troverà di fronte un avversario inedito: il venticinquenne Francisco Comesana, numero 27 del mondo. Non esistono precedenti tra i due giocatori, rendendo questo confronto ancora più imprevedibile e avvincente. La posta in gioco è l'accesso ai sedicesimi di finale, un traguardo importante per entrambi. Il vincitore di questa partita avrà poi l'opportunità di misurarsi con il vincente del match tra il canadese Shapovalov e il belga Blockx, in un percorso che si preannuncia arduo.

Dove seguire Cobolli-Comesana: orari e piattaforme

Gli appassionati di tennis potranno seguire la partita tra Flavio Cobolli e Francisco Comesana attraverso diverse piattaforme. La diretta TV sarà garantita su Sky Sport Tennis, disponibile al canale 203. Per chi desidera una copertura completa, tutte le partite del torneo saranno trasmesse anche su Sky Sport Plus, offrendo un'esperienza immersiva sull'intero evento.

Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati avranno a disposizione diverse opzioni: Sky Go, NOW e Tennis Tv. Un'ottima notizia per tutti gli appassionati è la possibilità di seguire l'incontro anche in diretta streaming gratuita tramite OA Sport, assicurando così che nessuno perda il debutto del tennista romano in questo importante torneo.

Il contesto del torneo e la forte presenza italiana

Il Masters 1000 di Montecarlo non è solo il palcoscenico per il debutto di Cobolli, ma rappresenta il vero e proprio punto di partenza della stagione europea sulla terra battuta, un momento cruciale per molti tennisti. Il torneo, che si svolge dal 5 al 12 aprile, ha già visto la definizione degli accoppiamenti principali con la cerimonia del sorteggio, tenutasi venerdì 3 aprile. Questo evento è stato ampiamente seguito in streaming gratuito sul canale YouTube ufficiale del torneo, a testimonianza dell'interesse crescente per ogni fase della competizione.

L'Italia del tennis si presenta a Montecarlo con una delegazione di alto livello e grandi ambizioni.

Oltre a Cobolli, il tabellone principale vanta la presenza di nomi di spicco come Jannik Sinner, accreditato come testa di serie numero 2, e Lorenzo Musetti, che si posiziona come quarta testa di serie. La presenza di ben cinque italiani nel main draw, con la concreta possibilità che altri si uniscano dopo le qualificazioni, rende la pattuglia azzurra una delle più nutrite e promettenti del torneo. Gli occhi sono puntati sui nostri atleti, pronti a sfidare i migliori specialisti della terra rossa nel suggestivo scenario del Principato, con l'obiettivo di lasciare un segno significativo in questa edizione del Masters 1000 di Montecarlo.