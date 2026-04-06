Flavio Cobolli esordirà nel Masters 1000 di Montecarlo affrontando Francisco Comesana nel primo turno. Sul Court des Princes, l'incontro si preannuncia insidioso per il romano, contro un solido avversario a suo agio sulla terra battuta. Sarà il quarto match della giornata, dalle 11:00, dopo Rinderknech-Khachanov, Lehecka-Nava e Fonseca-Diallo.

Cobolli, classe 2002, arriva a Montecarlo in un periodo altalenante. Dopo il trionfo ad Acapulco, le eliminazioni precoci a Indian Wells e Miami hanno sollevato dubbi sulla sua condizione. Dovrà alzare il livello contro un terraiolo con dritto potente e buona mobilità.

Sarà cruciale trovare le migliori soluzioni dal proprio repertorio.

Un confronto inedito sulla terra rossa del Principato

L'assenza di precedenti diretti tra Cobolli e Comesana rende la sfida incerta. L'azzurro dovrà essere paziente e sfruttare il servizio per punti rapidi e risparmio energetico. Comesana, determinato e consistente, vanta colpi efficaci e comanda lo scambio col dritto. La sfida sarà combattuta, con entrambi a caccia di riferimenti tattici.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv, per l'esordio di Cobolli. Il vincitore affronterà ai sedicesimi uno tra Shapovalov e Blockx.

Il percorso di Cobolli e le ambizioni a Montecarlo

Il ventitreenne Cobolli (n.13 ATP) affronta il venticinquenne Comesana (n.25 ATP) in una sfida importante. L'argentino è un ostacolo impegnativo per l'italiano, che punta a riscattare le ultime prestazioni e proseguire il cammino sul rosso. L'inedito confronto rende la partita aperta e interessante, con entrambi motivati a lasciare il segno nel prestigioso torneo.

La giornata a Montecarlo si preannuncia intensa, con il pubblico pronto a sostenere i protagonisti fin dal primo turno. Flavio Cobolli cercherà di sfruttare le proprie qualità per superare Comesana e accedere ai sedicesimi.