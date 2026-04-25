Flavio Cobolli ha iniziato il suo percorso nel prestigioso torneo di Madrid con una vittoria significativa, superando in rimonta l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Il tennista romano, dimostrando grande tenacia, è riuscito a ribaltare un incontro che lo aveva visto inizialmente in svantaggio, garantendosi così l’accesso al turno successivo della competizione spagnola.

Il match, caratterizzato da un notevole equilibrio fin dalle prime battute, ha visto Ugo Carabelli, attuale numero 57 del ranking mondiale, aggiudicarsi il primo set con il punteggio di 7-6, dopo un tie-break combattuto.

Nonostante la perdita del parziale iniziale, Cobolli ha saputo reagire con determinazione e lucidità, imponendo il proprio gioco nel secondo set, chiuso con un perentorio 6-1. La sua performance è proseguita con eguale intensità anche nel terzo e decisivo set, dove l’azzurro ha mantenuto il controllo, conquistando la vittoria finale con un 6-4 che ha sigillato la sua rimonta vincente.

Questa affermazione contro un avversario ostico come Carabelli rappresenta un importante banco di prova superato per Flavio Cobolli, confermando le sue capacità di resilienza e la sua crescita nel circuito professionistico. Il successo gli apre le porte del prossimo turno, dove affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, attualmente posizionato al numero 96 della classifica ATP.

L’incontro si preannuncia come un’ulteriore sfida per il tennista italiano, che cercherà di proseguire il suo cammino nel Masters 1000 di Madrid con l’obiettivo di avanzare ulteriormente nel tabellone.

Gli altri italiani in campo a Madrid

La giornata tennistica nella capitale spagnola ha offerto un quadro variegato per i colori italiani. Nel tabellone maschile, oltre alla brillante vittoria di Cobolli, si è distinto anche Luciano Darderi, che ha ottenuto una convincente affermazione contro Juan Manuel Cerundolo. Nel torneo femminile, invece, si è registrata l’eliminazione di Jasmine Paolini, superata dalla statunitense Baptiste. La prestazione di Flavio Cobolli, in questo contesto, assume un rilievo particolare, evidenziando il potenziale degli atleti italiani in una competizione di alto livello come quella di Madrid.