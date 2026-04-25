Un clima teso avvolge Trigoria in vista della sfida di Serie A tra Bologna e Roma, in programma sabato alle 18 allo stadio Dall’Ara. L’attenzione è catalizzata dalle recenti vicende che hanno seguito l’addio di Claudio Ranieri e dalle ferme dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, il nuovo tecnico giallorosso, che respinge con decisione ogni accusa.

Gasperini e l'addio di Ranieri: il confronto

Le tensioni emerse nelle scorse settimane hanno trovato una risposta decisa in Gasperini, il quale ha dichiarato: “Non voglio essere messo sullo stesso piano, io non c’entro con questa macchina del fango”.

Con queste parole, il tecnico ha voluto marcare la sua estraneità alle polemiche sorte dopo la partenza di Ranieri, consolidando al contempo la propria posizione all’interno del club capitolino.

Claudio Ranieri, dal canto suo, ha fornito la sua versione dei fatti, precisando che la separazione non è stata frutto di un accordo, bensì di una “scelta unilaterale del club”. L’ex allenatore ha motivato la sua decisione con il “dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la mia seconda pelle”, sottolineando il profondo legame con i colori giallorossi.

La fiducia della proprietà e le dinamiche interne

La proprietà della Roma ha ribadito la piena fiducia in Gasperini, affermando che “La Roma è davanti a tutto e abbiamo piena fiducia nel tecnico”, con l’obiettivo primario di “ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.

Tuttavia, le relazioni interne sembrano essere state messe alla prova, in particolare il rapporto con il direttore sportivo Massara. “Con Ricky non c’è stato feeling tecnico – ha ammesso Gasperini –. Ma mai nulla di personale, è una bravissima persona e non ho mai messo veti di mercato”.

Le prime frizioni risalirebbero già all’estate, quando Gasperini aveva sollecitato rinforzi per il reparto offensivo, richieste che sono state esaudite solo a gennaio con l’arrivo di Malen. Il tecnico ha chiarito la sua visione del ruolo: “Quella mi è sembrata una richiesta normale per un allenatore nuovo che gioca in un modo diverso. Io manager all’inglese? Per me c’è bisogno della squadra. In sede di mercato l’allenatore deve svolgere il suo ruolo insieme al diesse, bisogna saper lavorare insieme.

Insomma devono viaggiare in coppia”.

Il club ha già avviato la ricerca per individuare il sostituto di Massara, mentre la possibilità di un ritorno di Totti appare al momento in stallo. “Ma parlare di futuro ora è prematuro” ha concluso Gasperini, che per la trasferta di Bologna ritrova Dybala, seppur non tra i titolari.

Bologna-Roma: la sfida cruciale per l'Europa

La partita tra Bologna e Roma, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 25 aprile 2026 alle ore 18 presso lo stadio Renato Dall’Ara. L’incontro sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN, con possibilità di accesso anche tramite l’app disponibile su Sky Q e Sky Glass.

Questa gara assume un peso particolare in ottica europea: la Roma, reduce da un pareggio contro l’Atalanta, non può permettersi ulteriori passi falsi nella sua corsa alle coppe. Il Bologna, d’altra parte, cercherà una pronta reazione dopo la sconfitta subita contro la Juventus, puntando a riscattarsi davanti al proprio pubblico.