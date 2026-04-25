L'avventura di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Madrid si è conclusa al terzo turno. La tennista italiana, attualmente numero nove della classifica mondiale, ha subito una sconfitta in due set contro la statunitense Hailey Baptiste. L'incontro, disputato sulla terra rossa spagnola, ha visto l'azzurra cedere con il punteggio finale di 7-5, 6-3.

La partita, durata un'ora e quarantanove minuti, ha messo in evidenza la determinazione di entrambe le atlete. Paolini ha cercato di contrastare la solida prestazione della sua avversaria, numero trentadue del ranking WTA.

Nonostante i suoi sforzi, l'italiana non è riuscita a ribaltare l'andamento del match, con Baptiste che ha saputo capitalizzare i momenti cruciali per chiudere l'incontro.

Il cammino di Paolini a Madrid

Prima di questo match, Jasmine Paolini aveva mostrato un'ottima condizione. Reduce da una stagione positiva che l'ha proiettata tra le prime dieci giocatrici del mondo, l'azzurra aveva superato i primi due turni del torneo madrileno con solidità e determinazione. Contro Hailey Baptiste, tuttavia, la tennista italiana ha incontrato maggiori difficoltà, specialmente nei finali di set, dove la statunitense ha sfruttato le occasioni per aggiudicarsi i punti decisivi e la partita.

Il contesto del WTA 1000 di Madrid

Il WTA 1000 di Madrid è uno degli appuntamenti più significativi della stagione sulla terra battuta. L'evento offre alle giocatrici l'opportunità di confrontarsi ai massimi livelli del circuito. La sconfitta al terzo turno di Jasmine Paolini non intacca i notevoli progressi e la crescita costante mostrati dall'azzurra negli ultimi mesi. La sua presenza tra le protagoniste del tennis femminile internazionale è una conferma.