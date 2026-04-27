Flavio Cobolli ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, battendo con autorità Adolfo Daniel Vallejo. L'azzurro si è imposto sul tennista paraguaiano, il numero 96 del mondo, con un netto 6-3 6-2. Una vittoria che conferma il suo ottimo momento di forma sulla terra battuta spagnola.

La prestazione di Cobolli è stata solida e senza sbavature. Ha gestito i momenti chiave, chiudendo in due set e dimostrando grande sicurezza. Con questo successo, Cobolli è il terzo italiano ancora in gara a Madrid, dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, e si prepara a un nuovo turno nel prestigioso torneo.

Il percorso di Cobolli a Madrid

Il successo contro Vallejo è un importante traguardo: per la prima volta in carriera Cobolli raggiunge gli ottavi in un Masters 1000. Il suo percorso a Madrid è stato finora caratterizzato da determinazione e adattamento, superando avversari insidiosi e consolidando la sua posizione tra i migliori.

Vallejo, che aveva sorpreso accedendo al tabellone principale, non è riuscito a replicare l'exploit contro l'italiano. Cobolli ha saputo sfruttare ogni occasione, chiudendo con un perentorio 6-3 6-2 e mostrando notevole maturità tattica.

Prossimo avversario e gli altri italiani

Agli ottavi, Flavio Cobolli affronterà Daniil Medvedev, vincitore su Nicolai Kjaer. I due si sono già incontrati agli US Open e ai quarti di Pechino; il match si preannuncia interessante per la crescita dell'italiano. Nel frattempo, Luciano Darderi è stato eliminato da Francisco Cerundolo in due set. Il Masters 1000 di Madrid si conferma un palcoscenico di alto livello per i giovani talenti italiani.