L'atteso confronto tra Italia e Giappone nella Billie Jean King Cup prenderà il via con il primo singolare che vedrà protagonista Elisabetta Cocciaretto. La tennista italiana scenderà in campo venerdì 10 aprile alle ore 12.00 per affrontare Moyuka Uchijima. Questo match è un appuntamento cruciale, valido come turno preliminare della competizione. L’incontro si disputerà sulla superficie in terra rossa del circolo Colle degli Dei a Velletri, una località situata in provincia di Roma.

Il Dettaglio degli Incontri

La tennista marchigiana, 25enne e attuale numero 42 del ranking WTA, si misurerà con la sua avversaria giapponese, che occupa la posizione numero 84 nelle classifiche mondiali.

È un inedito scontro nel circuito WTA, poiché non esistono precedenti tra le due atlete, rendendo la partita particolarmente interessante. Successivamente, l'attenzione si sposterà su Jasmine Paolini, numero 8 del mondo, che affronterà Himeno Sakatsume, classificata al numero 133.

Dove Seguire la Partita in Diretta

Gli appassionati potranno seguire il match in diretta televisiva su Super Tennis, un canale disponibile gratuitamente e in chiaro. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà accessibile senza costi aggiuntivi su supertennis.tv. Gli abbonati, invece, potranno usufruire della copertura completa offerta dalla piattaforma SuperTenniX. Inoltre, per un aggiornamento costante, OA Sport fornirà una diretta testuale dell’incontro, permettendo di seguire l'andamento della sfida punto per punto.

Il Programma Completo del Qualifier

Il qualifier di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone si svolgerà su due intense giornate di gara, venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026. La sede degli incontri sarà il campo in terra battuta del circolo Colle degli Dei di Velletri. La giornata di venerdì vedrà in programma i due singolari principali, con le sfide che coinvolgeranno Cocciaretto e Paolini. Sabato, invece, il programma si arricchirà con altri due singolari, in cui le stesse giocatrici si confronteranno con avversarie invertite, a cui si aggiungerà il decisivo match di doppio che vedrà in campo la coppia Paolini/Errani.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su SuperTennis (disponibile al canale 64 del digitale terrestre e al 212 su Sky) e in streaming sulle piattaforme supertennis.tv e SuperTenniX, garantendo una copertura completa di tutti gli incontri in programma per questo importante turno preliminare.