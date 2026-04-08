Il beach volley maschile italiano ritrova slancio e ambizioni grazie alla consolidata crescita della coppia formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Il loro trionfo nel Challenge di Nayarit, in Messico, non è solo una vittoria, ma un segnale concreto di rinascita per un settore che negli ultimi anni aveva faticato a mantenere una presenza costante ai vertici internazionali.

Un successo di tale portata mancava all'Italia da oltre tre anni, dal trionfo di Rossi e Lupo a Torquay nel 2022. Il percorso di Cottafava e Dal Corso, sotto la guida dell'allenatore Paolo Nicolai, ha attraversato un primo anno complesso, ma ha permesso alla squadra di forgiare nel tempo una propria identità ben definita.

A Nayarit, la coppia azzurra ha dimostrato una rinnovata solidità e continuità, conquistando la finale contro gli olandesi Immers e Luini con un netto 2-0, frutto di un servizio incisivo e di una gestione impeccabile dei momenti cruciali.

Il percorso di crescita e i risultati concreti

Il naturale coronamento di questo percorso è il significativo balzo nel ranking mondiale: Cottafava e Dal Corso hanno raggiunto la posizione numero 21, avvicinandosi alla top 20 e consolidando la loro presenza nei tabelloni principali dei tornei più prestigiosi. Questo posizionamento è cruciale per assicurare una costante crescita e un confronto diretto con le migliori coppie a livello globale. L'apporto di Paolo Nicolai si conferma decisivo, in particolare nella costruzione di un sistema di gioco efficace e nella gestione dei momenti di maggiore pressione.

Il trionfo in Messico è stato il culmine di un cammino quasi impeccabile, caratterizzato da sei vittorie su sette incontri disputati. Per la coppia azzurra, questo rappresenta il primo successo congiunto in un torneo del Beach Pro Tour e la loro seconda medaglia complessiva, dopo l'argento conquistato nel 2025 al Futures di Messina. Il loro percorso nel torneo è iniziato nella Pool A, dove hanno registrato una vittoria e una sconfitta, qualificandosi ai sedicesimi di finale. Qui hanno superato i norvegesi Ringøen/Aas con un netto 2-0, per poi imporsi agli ottavi contro la coppia di casa Carlos Andres/Lares con un combattuto 2-1.

Le prospettive future e il prossimo appuntamento chiave

L'attenzione si sposta ora sull'Elite 16 di Saquarema, il primo appuntamento stagionale nel circuito maggiore che garantisce l'accesso diretto al main draw.

In questa tappa, il livello competitivo si eleverà ulteriormente, con la partecipazione delle migliori coppie a livello mondiale, inclusi i campioni olimpici Åhman/Hellvig e i norvegesi Mol/Sørum. Sarà un banco di prova fondamentale per valutare il reale stato di crescita e la competitività degli azzurri.

Le prospettive per la coppia italiana sono indubbiamente interessanti: Cottafava e Dal Corso hanno dimostrato di possedere una solida struttura tecnica, notevole forza mentale e ampi margini di miglioramento. Il movimento maschile italiano, che in passato ha raccolto grandi successi, sembra aver finalmente trovato una nuova base su cui costruire. La coppia rappresenta oggi una speranza concreta non solo per i risultati immediati, ma per riportare stabilmente l'Italia tra le protagoniste del beach volley internazionale.