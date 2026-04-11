L'avventura brasiliana di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso all'Elite 16 di Saquarema si è conclusa agli ottavi di finale. La coppia azzurra, pur fermandosi al nono posto, ha mostrato buone prestazioni prima di incontrare i campioni olimpici di Tokyo e bronzo a Parigi, Mol/Sørum, che si sono rivelati un ostacolo insuperabile.

Il percorso degli azzurri nel torneo

Il cammino di Cottafava e Dal Corso era iniziato con un esordio vincente nella Pool A. Giovedì 9 aprile, avevano superato la coppia cilena Grimalt E./Grimalt M. al tie-break (18-21, 21-17, 15-13) in 45 minuti.

Il giorno seguente, venerdì 10 aprile, avevano centrato il secondo posto nel girone grazie alla vittoria per 2-0 contro gli argentini Amieva/Bueno.

Nella sfida contro la coppia argentina, gli azzurri avevano iniziato in svantaggio (8-12), ma avevano reagito prontamente con un break di 5-0 che li aveva portati sul 13-12. Hanno poi allungato sul 17-14, chiudendo il primo set 21-17. Il secondo parziale era stato dominato fin dalle prime battute, con un vantaggio di 11-4 mantenuto fino al 21-14 finale, che aveva garantito l'accesso alla fase a eliminazione diretta.

La sfida decisiva contro Mol/Sørum

Negli ottavi di finale, il sorteggio ha riservato a Cottafava e Dal Corso una delle coppie più forti al mondo, i norvegesi Mol/Sørum.

Nel primo set, gli scandinavi hanno preso subito il largo con un vantaggio di 7-4. Gli azzurri sono riusciti a mantenere la scia fino al 15-11, ma hanno poi subito un break di 4-0 che ha permesso a Mol/Sørum di aggiudicarsi il parziale per 21-14.

Anche nel secondo set, i norvegesi hanno imposto il loro ritmo. Un break iniziale di 5-0 li ha portati sul 9-6 e successivamente sul 15-10. La fase finale del set non ha visto particolari sussulti, con Mol/Sørum che si sono imposti con il punteggio di 21-15, ponendo fine al percorso della coppia italiana nel torneo.

Altri risultati e il quadro del torneo

Dai playoff sono emerse alcune coppie outsider: gli statunitensi Evans/Budinger hanno superato i brasiliani Arthur/Adrielson, e gli argentini Amieva/Bueno hanno avuto la meglio sui belgi Vercauteren/Van Langendonck.

Negli ottavi, Hammarberg/Berger (Austria) hanno eliminato Waller/Pristauz, mentre Łosiak/Bryl (Polonia) hanno dominato Krattiger/Dillier. Le teste di serie più alte, Mol/Sørum, Evandro/Arthur Lanci e Åhman/Hellvig, proseguono il loro cammino, confermando un livello altissimo che rende ogni dettaglio decisivo nella corsa alle medaglie.

Le protagoniste del torneo femminile

Nel torneo femminile, conclusa la fase a gironi, le brasiliane Carol/Rebecca si sono imposte imbattute nella Pool A. Le statunitensi Cruz/Brasher hanno chiuso in crescendo, mentre nella Pool C le svizzere Mäder/Kernen hanno ottenuto un successo importante contro Ana Patrícia/Duda. Le canadesi Melissa/Brandie hanno dominato il loro girone grazie a un efficace sistema muro-difesa. Nella Pool E, le brasiliane Thamela/Victoria si sono imposte su Brunner/Hüberli, e nella Pool F le statunitensi Kraft/Cheng hanno trovato continuità superando le olandesi Stam/Schoon.