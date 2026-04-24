Il Napoli e la Cremonese si preparano a un confronto cruciale venerdì sera alle 20.45, nello storico stadio Diego Armando Maradona. L'incontro, valido come anticipo della 34ª giornata di Serie A, vede gli azzurri impegnati nella ricerca di punti fondamentali per la qualificazione matematica alla Champions League. Dall'altra parte, la Cremonese è immersa in una drammatica lotta per la salvezza, rendendo la posta in gioco altissima per entrambe le formazioni.

Il Napoli tra ambizioni europee e riscatto

La squadra partenopea affronta questa sfida dopo la recente sconfitta contro la Lazio, un risultato che ha permesso al Milan di raggiungere e superare gli azzurri in classifica per la seconda posizione.

Una vittoria contro la Cremonese non solo rilancerebbe con forza le ambizioni europee del Napoli, ma potrebbe anche posticipare il "match point" scudetto dell'Inter, attesa domenica dal Torino.

Per l'occasione, l'allenatore Antonio Conte dovrebbe schierare un modulo 3‑4‑2‑1. Tra i pali ci sarà Milinkovic‑Savic, con una linea difensiva composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo, spazio a Lobotka, McTominay, Spinazzola e Gutierrez, mentre in attacco Elmas e Alisson agiranno alle spalle dell'unica punta Hojlund. La panchina vedrà disponibili Meret, Contini, Juan Jesus, Mazzocchi, Olivera, Gilmour, Politano, Anguissa, De Bruyne e Giovane.

Il difensore uruguaiano Olivera, che nelle scorse settimane ha ricoperto il ruolo di esterno nella difesa a tre, è atteso in campo al posto di un altro calciatore kosovaro.

Olivera ha espresso le sue aspettative ai microfoni di Radio CRC: "Ho segnato il mio primo gol proprio contro la Cremonese; speriamo di ripeterci venerdì". Riguardo all'arrivo del tecnico Conte, ha aggiunto: "Sono stato felice quando è arrivato Conte a Napoli: è un allenatore conosciuto in tutto il mondo, ha guidato tante squadre importanti. Per noi era una sfida dopo l'anno del decimo posto. L'anno scorso abbiamo lottato fino alla fine, è stato emozionante".

Concludendo sul momento della squadra, Olivera ha dichiarato: "Contro la Lazio sappiamo di aver disputato una brutta partita. Dobbiamo cambiare subito mentalità: venerdì c'è la Cremonese e vogliamo rimanere in alto in classifica per qualificarci in Champions League.

Abbiamo poco da perdere e quindi dobbiamo giocare con leggerezza".

Cremonese: coesione e mentalità per la salvezza

Marco Giampaolo, tecnico della Cremonese, ha posto l'accento sull'importanza dell'aspetto mentale in vista della difficile trasferta al Maradona. "La cosa che mi preoccupa di più è quando la squadra avverte troppa pressione. A Napoli sappiamo di affrontare una squadra forte, con grandi talenti, che gioca in un modo particolare", ha affermato Giampaolo.

Per contrastare la tensione e favorire la concentrazione, Giampaolo ha introdotto una nuova pratica nello spogliatoio: "Ho deciso di utilizzare una cesta dove tutti i giocatori, incluso il sottoscritto, depositano i cellulari prima degli allenamenti.

Alla fine dell'attività li riprendiamo, ma in quel lasso di tempo devono parlarsi, creare un rapporto umano vero".

Il tecnico ha espresso una chiara posizione sui moderni mezzi di comunicazione: "I social sono la rovina del calcio moderno: mettono pressione e condizionano le prestazioni. Noi invece vogliamo costruire coesione". Per rafforzare il legame tra i giocatori, la squadra si è ritrovata a cena in settimana: "Abbiamo cercato di aumentare il feeling. Non ho mai avvertito problemi di spogliatoio: questi ragazzi lavorano tanto e con professionalità".

Giampaolo ha concluso con un messaggio di fiducia: "A Napoli abbiamo un'occasione e dobbiamo provare a sfruttarla, con le nostre armi, sapendo di affrontare una squadra davvero molto forte".

La direzione di gara

L'incontro tra Napoli e Cremonese sarà diretto da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Fontemurato, con Arena come quarto uomo. Al VAR opereranno Meraviglia e Di Paolo come AVAR.

Dove seguire la partita

La partita sarà trasmessa in diretta sull'app di DAZN, accessibile tramite Sky Q e Sky Glass. Sarà inoltre disponibile sul canale DAZN (canale 214 del telecomando Sky) per gli abbonati che hanno attivato l'opzione dedicata.