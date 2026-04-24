Un significativo cambio ai vertici per la Sampdoria: il club blucerchiato ha ufficializzato le dimissioni di Matteo Manfredi dalla carica di presidente. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale della società, che ha contestualmente annunciato la nomina di Francesco De Gennaro come nuovo presidente. De Gennaro, già membro del Consiglio di Amministrazione, assume ora la guida, con l'obiettivo di assicurare la continuità gestionale in un momento strategico per la squadra.

La nuova presidenza e il ruolo di De Gennaro

L'uscita di scena di Matteo Manfredi segna un momento di transizione per la società genovese.

Il ruolo di presidente passa a Francesco De Gennaro, figura già radicata nelle dinamiche del club. La sua presenza nel Consiglio di Amministrazione lo ha visto strettamente coinvolto nelle principali decisioni strategiche, rendendolo una scelta naturale per garantire una gestione fluida. La sua nomina riflette la volontà di mantenere una linea direttiva chiara e coerente.

Stabilità e rafforzamento della governance

La scelta di De Gennaro è motivata dalla sua capacità di assicurare la continuità nella governance e nella gestione operativa della Sampdoria. La sua esperienza è considerata fondamentale per le sfide future. A ulteriore conferma dell’intento di mantenere stabilità e chiarezza gestionale, il club ha cooptato Alberto Bosco, attuale direttore operativo, nel Consiglio di Amministrazione.

Questo rafforzamento del board evidenzia la determinazione a consolidare la struttura societaria.

Prospettive e impegno della proprietà

Questo importante passaggio di consegne si inserisce in un periodo cruciale per la Sampdoria, impegnata a consolidare la propria struttura societaria e a rafforzare la sua posizione sportiva e finanziaria. La proprietà del club ha ribadito il proprio impegno incondizionato nel proseguire il percorso avviato, con una chiara visione a lungo termine e precisi intenti per lo sviluppo futuro. L'obiettivo è sostenere la crescita e assicurare un futuro solido al club blucerchiato, mantenendo fede ai principi di trasparenza e dedizione.