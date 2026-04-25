Il Torino si prepara ad affrontare l’Inter, consapevole della forza dell’avversario ma determinato a non partire già sconfitto. Alla vigilia della sfida contro i nerazzurri, il tecnico Roberto D’Aversa ha voluto infondere fiducia e ambizione nella sua squadra, caricando i giocatori e sottolineando l'importanza di scendere in campo senza timore reverenziale.

La carica di D’Aversa

“Affrontiamo un’Inter forte, ma non sta scritto da nessuna parte che non si possa battere: il Toro non deve partire sconfitto”, ha dichiarato il tecnico granata. D’Aversa ha ribadito che il bello del calcio risiede nella possibilità di misurarsi con i migliori, e che non esiste motivazione più grande di affrontare una squadra che si appresta a vincere lo scudetto.

Ha inoltre evidenziato come il percorso della squadra in casa sia stato diverso rispetto alle prestazioni in trasferta.

Rientri e prospettive future

Buone notizie per il Torino: il capitano Zapata è tornato in gruppo. “È tornato in gruppo, non ha i novanta minuti ma più gioca e più può giocare”, ha spiegato D’Aversa, lasciando intendere un suo possibile utilizzo. Riguardo al futuro, il tecnico ha preferito mantenere la concentrazione esclusivamente sulla prossima gara: “Penso solo a preparare la prossima partita”. Ha poi aggiunto una considerazione sullo stadio Grande Torino, sottolineando come la città di Torino sia l’unica a poter vantare due squadre che giocano in due stadi distinti, un vantaggio che, a suo avviso, dovrebbe essere valorizzato.

Strategia e preparazione tattica

Per la sfida imminente, D’Aversa ha curato la preparazione della squadra con particolare attenzione alla mentalità e alla gestione delle palle inattive, consapevole delle insidie che l’Inter può creare. Ha esortato i suoi giocatori a scendere in campo con coraggio, determinazione e la voglia di divertirsi. Il modulo confermato è il 3-4-1-2, con due punte. L'allenatore punta inoltre sul rientro di giocatori chiave come Zapata e Ismajli per rinforzare il reparto difensivo, cercando maggiore solidità contro gli attacchi nerazzurri.