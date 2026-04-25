Allo stadio Ennio Tardini, Parma e Pisa si sono affrontate sabato 25 aprile 2026 in un match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, concludendo la partita con un pareggio a reti inviolate: 0-0. Questo risultato ha lasciato il Parma a un passo dalla salvezza matematica, mentre il Pisa ha visto la sua posizione rimanere precaria nella difficile lotta per non retrocedere.

Il contesto pre-partita e gli obiettivi

Il Parma arrivava all'incontro casalingo forte di una vittoria esterna per 1-0 contro l’Udinese e con l'obiettivo primario di consolidare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Il Pisa, al contrario, si trovava in una situazione estremamente critica: reduce da una serie negativa di sconfitte e con la retrocessione ormai incombente, cercava disperatamente un risultato positivo che potesse tenere viva la flebile speranza di salvezza.

Le formazioni in campo e lo svolgimento del match

Entrambe le squadre hanno optato per un modulo 3-5-2. Il Parma, guidato dall'allenatore Cuesta, ha schierato Suzuki tra i pali, con Troilo, Circati e Ndiaye a comporre la linea difensiva. A centrocampo, Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita e Valeri hanno agito a supporto delle due punte, Strefezza e Pellegrino. Il Pisa, sotto la guida di Hiljemark, ha risposto con Semper in porta; Calabresi, Caracciolo e Canestrelli in difesa.

Il centrocampo era formato da Leris, Hojholt, Aebischer, Piccinini e Angori, mentre in attacco agivano Meister e Moreo. La direzione di gara è stata affidata all'arbitro Calzavara, coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Fontani, dal quarto uomo Ayroldi, e dalla coppia VAR Giua e AVAR Abisso.

La partita si è rivelata equilibrata e tatticamente bloccata, con poche concrete occasioni da rete create da entrambe le formazioni. Il risultato finale di 0-0 ha rispecchiato fedelmente la difficoltà incontrata dalle due squadre nel trovare la via del gol e nel superare le rispettive difese.

Conseguenze del pareggio e prospettive future

Il pareggio ha permesso al Parma di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza, che potrebbe diventare matematica già nelle prossime giornate del campionato.

Il Pisa, invece, è rimasto in una posizione estremamente precaria e dovrà ora confidare in una serie di risultati favorevoli per riuscire a evitare la retrocessione nella categoria inferiore.

Situazione in classifica e quote pre-partita

Alla vigilia dell'incontro, il Parma era considerato il favorito, con quote leggermente superiori rispetto al Pisa. La partita è stata trasmessa in esclusiva su DAZN, con possibilità di visione anche tramite il canale 214 del satellite per gli abbonati Sky. In termini di classifica, il Parma occupava la quattordicesima posizione con trentanove punti, mentre il Pisa si trovava in fondo alla classifica, con diciotto punti, a pari merito con l’Hellas Verona.