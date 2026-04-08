La vigilia dei Giochi Paralimpici è stata definita “molto tesa” dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Marco Giunio De Sanctis, durante la cerimonia di restituzione della bandiera al Quirinale. Nonostante le difficoltà, De Sanctis ha elogiato gli atleti, definendoli “eccezionali” per la loro capacità di affrontare una situazione complessa. Il contesto internazionale, segnato dalla riammissione di Russia e Bielorussia con i rispettivi inni e bandiere, e dall'attacco di Usa e Israele all’Iran, ha contribuito a creare “una situazione pesante nella quale fare una Paralimpiade”.

In questo scenario, gli atleti hanno dimostrato una straordinaria resilienza, “lottando e gestendo una pressione enorme”. I risultati ottenuti sono stati “incredibili”, tanto che De Sanctis ha ammesso che “sarà difficile ripeterli”, ma ha invitato a “goderceli” nel presente. Questa performance sottolinea non solo il talento sportivo, ma anche la forza d'animo di chi ha saputo superare ostacoli non solo agonistici.

Il sostegno istituzionale e il valore dell'inclusione

Il presidente De Sanctis ha espresso profonda gratitudine al Presidente Mattarella per la sua “vicinanza” e il costante supporto. Ha inoltre manifestato l'auspicio che questa edizione dei Giochi possa segnare un punto di svolta, aprendo “le porte del rispetto e della piena inclusione tra tutti”.

L'Italia, attraverso l'esempio dei suoi atleti paralimpici, ha l'opportunità di dimostrare la propria “nobiltà d’animo”, comprendendo che “non devono esistere differenze ma massimo rispetto dell’altro in gara e fuori”. Questo messaggio di unità e rispetto reciproco è un pilastro fondamentale dello spirito paralimpico.

Un traguardo storico per lo sport paralimpico italiano

Lo sport paralimpico italiano ha compiuto un “balzo in avanti incredibile”, conquistando ben 16 medaglie. Questo risultato è stato accolto con “sorpresa positiva” e grande orgoglio dal presidente De Sanctis, che lo ha definito “un vanto”. Tale successo non è solo numerico, ma rappresenta un'affermazione della crescita e del potenziale del movimento paralimpico nazionale.

Un altro successo significativo è stata la cerimonia svoltasi nell'Arena di Verona. De Sanctis ha descritto l'iniziativa come “una scommessa” vinta, quella di rendere “accessibile uno dei monumenti più antichi della storia dell’umanità”. L'Arena è stata infatti resa pienamente accessibile “a tutte le disabilità”, un “risultato straordinario” che proietta il Paese verso una maggiore crescita in termini di inclusione e accessibilità. Questo evento ha dimostrato concretamente l'impegno verso una società più equa e senza barriere.

Il successo mediatico delle cerimonie di apertura

In un contesto più ampio di grandi eventi sportivi, la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha registrato un successo mediatico senza precedenti.

L'evento ha generato mezzo miliardo di interazioni e 1,52 miliardi di contatti, stabilendo un vero e proprio record mediatico. L’accensione simultanea dei bracieri a Milano e Cortina, una “prima volta nella storia delle Olimpiadi invernali”, ha rappresentato un momento altamente simbolico. Questo gesto ha saputo unire sport, identità culturale ed estetica, presentando gli atleti non solo come protagonisti delle gare, ma anche come ambasciatori di stile, contribuendo in modo significativo all'esplosione delle conversazioni online e all'amplificazione dell'eco mediatica dell'evento.