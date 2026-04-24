Jonas Vingegaard ha iniziato la stagione con risultati di rilievo, imponendosi sia alla Parigi-Nizza sia al Giro di Catalogna, con due vittorie di tappa in entrambe le corse. Il corridore danese, capitano del Team Visma | Lease a Bike, ventinove anni, si prepara ora ai grandi appuntamenti dell’anno: il Giro d’Italia, che partirà l’8 maggio dalla Bulgaria, e il Tour de France, in programma dal 4 luglio. Vingegaard è uno dei favoriti per la Corsa Rosa, che sogna di vincere per la prima volta in carriera, con l’obiettivo di avvicinarsi alla prestigiosa Tripla Corona.

Il danese ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV 2 Sport, lanciando un messaggio diretto al suo grande rivale Tadej Pogacar, vincitore degli ultimi due Tour de France. "È stato un bel duello, perché non ha vinto sempre la stessa persona. Ci siamo alternati nella vittoria. Lui ha vinto negli ultimi due anni, quindi ora tocca a me vincere quest’anno. Credo che ce la farò. Ho buone sensazioni sia per la gara in bicicletta che per mypreffy. Credo che questo sarà il nostro anno" ha affermato Vingegaard, sottolineando la determinazione con cui si avvicina alla Grande Boucle.

Obiettivi stagionali e preparazione

Vingegaard ha lavorato intensamente per migliorare la propria condizione fisica, sentendosi vicino alla forma ideale per il Giro d’Italia.

"Mi sono allenato bene e ho migliorato la mia forma fisica. Sto iniziando ad avvicinarmi alla forma fisica che voglio avere per il Giro d’Italia. Partecipo con l’aspettativa di poter lottare per la vittoria: l’obiettivo è vincere il Giro" ha dichiarato il danese. Non nasconde, inoltre, il sogno di una storica doppietta Giro-Tour, impresa riuscita a Pogacar nel 2024 e che mancava dal 1998, con Marco Pantani.

La rivalità con Pogacar e il sogno della doppietta

La rivalità tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar si è consolidata negli ultimi anni, con i due atleti alternatisi nelle vittorie delle grandi corse a tappe. Pogacar ha conquistato gli ultimi due Tour de France, mentre Vingegaard ha già vinto sia il Tour che la Vuelta a España.

Il danese ora punta a completare la Tripla Corona, un traguardo che lo collocherebbe tra i grandi del ciclismo. La doppietta Giro-Tour è una delle sfide più difficili e prestigiose; la stagione promette un nuovo capitolo di questa avvincente rivalità.