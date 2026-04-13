Diego Dedura-Palomero, noto come Dedura, è un talento emergente del tennis tedesco, nato a Berlino nel 2008. Considerato una delle principali speranze per il futuro del tennis in Germania, potenziale erede di Alexander Zverev, Dedura ha origini internazionali: è figlio del cileno Cesar Palomero e della lituana Ruta Deduraite-Palomero, entrambi allenatori. Questo background gli ha permesso di padroneggiare fluentemente quattro lingue. Nonostante la giovane età, vanta due titoli ITF, il più significativo conquistato a marzo a Yerba Buena, in Argentina, superando avversari locali.

Pur avendo partecipato limitatamente al circuito junior, ha raggiunto il 27° posto nel ranking mondiale di categoria, evidenziando una precoce maturità agonistica.

L'episodio controverso all'ATP di Monaco

La notorietà di Diego Dedura è cresciuta per un episodio discusso all'ATP di Monaco. Entrato come lucky loser, Dedura vinse il primo set al tie-break contro il canadese Denis Shapovalov. Nel secondo, sul 2-0, l'avversario si ritirò. L'esultanza particolarmente vistosa di Dedura dopo la stretta di mano fece il giro del web, generando critiche. Nel turno successivo, il tedesco fu sconfitto da Zizou Bergs.

Nel 2026, Dedura ha ricevuto una wild card per le qualificazioni del Masters 1000 di Miami, senza però superare il primo turno.

Per Flavio Cobolli, questo sorteggio rappresenta un'occasione favorevole per ritrovare fiducia e costanza in una stagione 2026 che, dopo il picco di Acapulco, lo ha visto alternare prestazioni di alto livello a partite meno convincenti, non sempre all'altezza del suo status di numero 3 d'Italia e di atleta che punta alla top 20 mondiale.

Miami Open: prospettive e sfide per Cobolli

La wild card per le qualificazioni del Miami Open concessa a Diego Dedura conferma la stima di cui gode come talento emergente. Il torneo di Miami Gardens, premiando anche altri giovani, evidenzia la strategia di investire sulle nuove generazioni. Per Dedura, questa partecipazione è stata un'esperienza fondamentale per la sua crescita in un contesto internazionale di alto livello.

Per Flavio Cobolli, il percorso nel torneo offre sfide stimolanti. Dopo Dedura, il cammino potrebbe incrociare Zizou Bergs – con cui ha già giocato un memorabile tie-break in Coppa Davis – poi Luciano Darderi ai quarti e, potenzialmente, Alexander Zverev. L'incontro con Zverev, se si concretizzasse, sarebbe una rivincita del terzo turno del Roland Garros di un anno fa, promettendo spettacolo e intense rivalità.