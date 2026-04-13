La Virtus Olidata Bologna ha conquistato un'importante vittoria nel posticipo del lunedì della ventiseiesima giornata di Serie A, superando l'Acqua S. Bernardo Cantù con il punteggio finale di 89-79. Protagonista assoluto della serata è stato Carsen Edwards, la cui prestazione straordinaria ha trascinato i bianconeri al successo, mantenendo il primo posto in classifica.

Il dominio iniziale di Edwards e il primo tempo

Fin dai primi minuti di gioco, Carsen Edwards ha imposto un ritmo incalzante, dimostrando una versatilità offensiva impressionante.

Le sue realizzazioni, frutto di penetrazioni in area, tiri dalla lunetta e precise conclusioni da tre punti, hanno permesso alla Virtus di portarsi rapidamente sul +10 in soli sette minuti. L'Acqua S. Bernardo Cantù ha tentato di reagire, trovando qualche canestro con Basile e Moraschini, ma il primo quarto si è chiuso con un netto 28-19 a favore dei padroni di casa. Nella seconda frazione, la spinta offensiva della Virtus Bologna è continuata, con Jallow ed Edwards che hanno ulteriormente ampliato il vantaggio fino a un massimo di +14. Nonostante la resistenza di Cantù, guidata da Ballo e Bortolani, la squadra di casa ha mantenuto il controllo. A metà gara, il tabellone segnava 50-39, con un Carsen Edwards già a quota 23 punti personali, a testimonianza del suo dominio sul campo.

La reazione di Cantù e la tripla che decide il match

Al rientro dagli spogliatoi, la Virtus ha continuato a gestire la partita, mostrando una solida organizzazione. Diversi giocatori hanno contribuito al mantenimento del vantaggio, tra cui Jallow, Diarra e Niang. Dall'altra parte, Cantù ha cercato di rimanere aggrappata al match, trovando punti importanti da Sneed, Okeke e Basile. Un guizzo decisivo di Ferrari ha portato il divario a +15, sembrando poter chiudere anticipatamente la contesa. Tuttavia, l'Acqua S. Bernardo Cantù ha dimostrato grande carattere, non arrendendosi e riducendo lo svantaggio a 69-59 a dieci minuti dalla fine del terzo quarto. Nell'ultima frazione, mentre Edwards superava agevolmente i 30 punti, la Virtus si trovava con un rassicurante vantaggio di 13 lunghezze.

È qui che è iniziata la veemente rimonta di Cantù: un efficace sforzo corale ha visto Bortolani colpire da tre, seguito da Moraschini, Ballo, Fevrier e Sneed, che hanno ridotto il divario a soli 79-75 a 4 minuti e 26 secondi dalla sirena finale. In un momento di grande tensione, sono intervenuti Alston con una tripla e Niang con una schiacciata per ristabilire le distanze. Il sigillo finale è arrivato a 1 minuto e 12 secondi dalla fine, quando Carsen Edwards ha messo a segno la tripla decisiva, chiudendo virtualmente l'incontro sul 89-79.

Tabellini del match e la situazione in classifica

Nel dettaglio, per la Virtus Olidata Bologna, i punti sono stati realizzati da: Baiocchi (ne), Edwards 34, Niang 6, Smailagic 4, Alston 17, Hackett 2, Ferrari 5, Morgan (ne), Diarra 6, Jallow 9, Diouf 2, Akele 4.

L'allenatore è Jakovljevic. Per l'Acqua S. Bernardo Cantù: Chiozza (ne), Moraschini 6, De Nicolao 6, Ballo 10, Bortolani 17, Sneed 14, Basile 9, Robinson 4, Fevrier 10, Okeke 3. L'allenatore è De Raffaele. Questa vittoria permette alla Virtus Bologna di mantenere il primo posto in classifica in Serie A, a pari punti con Brescia a quota 38, ma con scontri diretti favorevoli. Seguono Milano e Venezia a 34 punti, Tortona a 30, Trieste a 26, Reggio Emilia a 24, Varese a 22, Trento e Cremona a 20, Udine e Napoli a 18, Cantù a 16, Sassari a 14 e Treviso a 12. La classifica evidenzia la costante competitività della Virtus ai vertici del campionato.

La Virtus consolida il primato in Serie A

Il successo contro Cantù non solo aggiunge due punti preziosi alla classifica della Virtus Olidata Bologna, ma ne conferma anche la solidità e la determinazione nella fase cruciale della stagione regolare.

Mantenere il primo posto in classifica, seppur in coabitazione con Brescia, è un segnale forte delle ambizioni della squadra. La performance eccezionale di Carsen Edwards, che si è distinto come il principale finalizzatore nei momenti più caldi della partita, sottolinea la sua importanza strategica per la Virtus. La sua continuità offensiva è un pilastro fondamentale su cui la squadra può contare per affrontare le prossime sfide e puntare agli obiettivi stagionali.