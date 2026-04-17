La partecipazione di Novak Djokovic all'Open di Madrid è in forte dubbio. Il tennista serbo ha infatti rivelato di avere problemi fisici che potrebbero impedirgli di scendere in campo nella capitale spagnola. Nonostante l'incertezza, Djokovic ha espresso la sua speranza di poter prendere parte al prestigioso torneo.

Le Dichiarazioni di Djokovic

Durante la partita di Eurolega tra Real Madrid e Stella Rossa, alla quale assisteva dalla tribuna, Djokovic ha chiarito la sua situazione. "Spero di poter partecipare. Ho qualche problema fisico e non sono ancora sicuro di poter giocare, ma ci proverò", ha dichiarato.

Questa affermazione evidenzia il suo desiderio di competere, nonostante le attuali difficoltà legate alle sue condizioni fisiche.

Il Contesto e i Precedenti a Madrid

Djokovic ha già dovuto rinunciare ai tornei di Miami e Montecarlo per infortunio. La sua presenza all'Open di Madrid rimane quindi incerta. Il sorteggio del tabellone è fissato per lunedì 20 aprile, mentre il torneo si svolgerà tra il 22 aprile e il 3 maggio. Il serbo, che ha vinto il torneo madrileno in tre occasioni, sta lavorando per recuperare e spera di essere al via.

L'Impegno di Djokovic per il Recupero

Il tennista ha ribadito il suo impegno nel processo di recupero. "Estoy trabajando para ello" (Sto lavorando per questo), ha affermato, sottolineando la sua determinazione a gestire la situazione per poter scendere in campo.

La sua preparazione procede con cautela, con l'obiettivo di superare i problemi fisici in tempo per l'inizio del torneo. Djokovic non sa ancora se riuscirà a giocare, ma sta cercando di fare il possibile per essere presente all'importante appuntamento.