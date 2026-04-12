La domenica 12 aprile si prospetta una giornata densa di appuntamenti sportivi in televisione e in streaming, con un palinsesto che spazia dal tennis al calcio, includendo ciclismo, volley, basket e molte altre discipline. Gli appassionati potranno godere di una programmazione ricca, che culmina con la attesissima finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo. Qui, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno non solo per il titolo, ma anche per il primato mondiale nel ranking ATP, che sarà assegnato al vincitore a partire da lunedì 13 aprile. L'incontro di singolare è fissato non prima delle ore 15.00, preceduto dalla finale di doppio alle 12.00.

Il panorama calcistico vedrà la Serie A protagonista con diversi incontri di spicco. Si inizia alle 12.30 con Genoa‑Sassuolo, per poi proseguire alle 15.00 con Parma‑Napoli e alle 18.00 con Bologna‑Lecce. Il posticipo serale, uno degli eventi più attesi, vedrà il Como ospitare l'Inter alle 20.45. Tutte le gare saranno trasmesse su DAZN, con Como‑Inter disponibile anche su DAZN 1 e Sky. L'offerta calcistica della giornata è arricchita da sfide di Serie B e da un vasto programma di calcio internazionale, con match da Bundesliga, Liga e Premier League.

Grande tennis e ciclismo in evidenza

Oltre al calcio, il tennis cattura l'attenzione con la prestigiosa finale di Montecarlo tra Sinner e Alcaraz.

Questo incontro, che deciderà il numero uno del mondo, sarà visibile su TV 8 HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV. Per gli amanti del ciclismo, la Parigi‑Roubaix maschile inizierà alle 11.05, con copertura su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN e, dalle 12.45, anche su Rai Play Sport 2 e Rai Sport HD. Nel pomeriggio, la Parigi‑Roubaix femminile offrirà spettacolo a partire dalle 14.45 e, intorno alle 17.00, su diverse emittenti.

La ricca offerta sportiva include anche la Superlega di volley maschile, con Perugia che ospiterà Piacenza in gara‑3 delle semifinali alle 18.00. Il basket maschile di Serie A proporrà quattro sfide: Udine‑Trieste alle 16.00, Varese‑Sassari alle 17.30, e poi Tortona‑Trento e Napoli‑Treviso, entrambe alle 18.00 e 18.30 rispettivamente.

Anche il basket femminile di Serie A1 sarà in campo per gara‑2 del secondo turno dei play‑out, con l'incontro tra Battipaglia e Brixia alle 18.00.

Calcio: un'offerta globale

La programmazione televisiva della domenica evidenzia la centralità del calcio. Oltre alle già citate sfide di Serie A, la giornata prende il via con il calcio internazionale, spaziando dal campionato argentino all'MLS, per poi proseguire con il calcio giovanile e la Serie C. Il pomeriggio sarà dedicato anche ai principali campionati esteri, con incontri da Belgio, Germania, Spagna, Inghilterra e Portogallo. Il posticipo Como‑Inter rimane il clou della giornata, con trasmissione su DAZN, DAZN 1 e Sky. La serata si concluderà con match di Ligue 1, Liga e ulteriori appuntamenti con il calcio sudamericano.

Questa vasta e diversificata offerta televisiva consentirà agli appassionati di seguire in diretta i principali eventi sportivi della giornata, assicurando una copertura completa delle discipline più seguite e un palinsesto ricco e articolato.