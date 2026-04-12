Nel contesto del Gran Premio di Sardegna MXGP 2026, svoltosi a Riola Sardo, Jeffrey Herlings (Honda) ha dimostrato una performance dominante, aggiudicandosi la gara di qualifica e mantenendo un vantaggio significativo nella prima manche. L'olandese si è imposto sul campione del mondo in carica Romain Febvre (Kawasaki) e su Tim Gajser (Yamaha), confermando le aspettative che lo vedevano tra i favoriti della giornata. La competizione ha offerto momenti di grande intensità, con sorpassi e recuperi che hanno animato le prime fasi del GP.

La gara di qualifica e le prime posizioni

La giornata è iniziata con la gara di qualifica, dove Jeffrey Herlings ha subito messo in chiaro le sue intenzioni, conquistando la prima posizione. Alle sue spalle, il campione del mondo Romain Febvre ha mantenuto una solida seconda piazza, mentre Tim Gajser ha completato il podio provvisorio, piazzandosi terzo. Questa fase iniziale ha delineato i principali protagonisti della giornata, con Herlings che ha rafforzato la sua posizione di contendente principale.

Andamento di Gara-1 e i protagonisti in pista

La prima manche, Gara-1, ha visto Jeffrey Herlings mantenere un controllo costante sulla corsa, gestendo il distacco da Romain Febvre, che lo ha seguito da vicino per tutta la durata della gara.

Un momento chiave è stato il sorpasso di Tim Gajser su Tom Vialle (Honda) nel finale, che ha permesso a Gajser di conquistare la terza posizione. Vialle ha concluso la manche in quarta piazza. Da segnalare la notevole rimonta di Lucas Coenen (KTM), che, dopo una caduta alla prima curva, è riuscito a risalire fino al quinto posto, dimostrando grande determinazione. Le posizioni successive hanno visto Andrea Adamo (KTM) classificarsi sesto, seguito da Kay de Wolf (Husqvarna) in settima posizione e Alberto Forato (Fantic) ottavo. Più indietro, Mattia Guadagnini ha chiuso quindicesimo e Andrea Bonacorsi diciassettesimo.

Situazione nella classifica mondiale

Con i risultati odierni, la classifica mondiale MXGP si presenta con Tom Vialle al comando.

Alle sue spalle, Lucas Coenen segue con un distacco di sei lunghezze. La terza posizione è occupata da Jeffrey Herlings, che con la sua performance in Sardegna ha consolidato la sua presenza tra i primi. Seguono Tim Gajser in quarta posizione e Romain Febvre in quinta, a completare la top five dei piloti più competitivi del campionato. La lotta per il titolo si preannuncia quindi serrata e avvincente, con diversi atleti in lizza per le posizioni di vertice.

Il programma delle gare

Il Gran Premio di Sardegna MXGP 2026 ha previsto un programma intenso per gli appassionati. La Gara-1 ha preso il via alle ore 14.15, offrendo subito spettacolo e colpi di scena. La giornata si concluderà con la Gara-2, in programma per le ore 17.10, che promette di essere altretanto emozionante e decisiva per le sorti della classifica di giornata e per le dinamiche del campionato mondiale.