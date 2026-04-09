Si è conclusa l'avventura di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del prestigioso Masters 1000 di Montecarlo. La coppia italiana, che nutriva speranze di proseguire il proprio cammino nel Principato, è stata eliminata al termine di un incontro combattuto, cedendo il passo ai quotati avversari. La sconfitta è arrivata per mano del duo composto dal finlandese Harri Heliövaara e dal britannico Henry Patten, i quali si presentavano come terze teste di serie del tabellone, a testimonianza del loro valore e della loro posizione di rilievo nel circuito.

Il match, svoltosi sui campi in terra battuta di Montecarlo, ha visto Heliövaara e Patten imporsi con il punteggio finale di 6-3, 7-6. Una prestazione solida da parte della coppia finnico-britannica ha permesso loro di estromettere i due tennisti azzurri dalla competizione, ponendo fine al loro percorso in questa edizione del torneo. L'incontro ha offerto momenti di tennis intenso, specialmente nel secondo parziale, dove la resistenza di Berrettini e Vavassori è stata messa a dura prova.

L'andamento della partita

L'inizio della sfida ha visto la coppia Berrettini-Vavassori affrontare immediatamente la determinazione dei loro avversari. Nel primo set, Heliövaara e Patten hanno dimostrato maggiore efficacia e coesione, riuscendo a conquistare il parziale con un netto 6-3.

Questo primo set ha evidenziato una certa difficoltà per gli italiani nel trovare il giusto ritmo e nel contrastare le giocate precise dei loro contendenti, che hanno saputo sfruttare al meglio le opportunità create.

Il secondo parziale, al contrario, ha offerto uno spettacolo più equilibrato e avvincente. Gli italiani hanno reagito, mostrando maggiore grinta e cercando di ribaltare le sorti dell'incontro. La lotta punto a punto ha caratterizzato gran parte del set, con entrambe le coppie determinate a non cedere. Nonostante gli sforzi e la maggiore incisività mostrata, la coppia finlandese-britannica è riuscita a mantenere la calma nei momenti cruciali, portando il set al tie-break. Qui, la maggiore esperienza e la freddezza di Heliövaara e Patten hanno avuto la meglio, consentendo loro di chiudere il match in due set e di avanzare al turno successivo del torneo di doppio.

Contesto del torneo e prospettive future

L'eliminazione nel doppio per Matteo Berrettini si aggiunge alla sua precedente uscita di scena nel singolare. Il tennista romano, infatti, era stato sconfitto agli ottavi di finale dal giovane talento brasiliano Joao Fonseca, concludendo così la sua partecipazione al Masters 1000 di Montecarlo sia nella specialità individuale che in quella di coppia. Per Andrea Vavassori, invece, questa sconfitta nel doppio segna la fine della sua avventura nel prestigioso torneo monegasco, avendo concentrato le sue energie principalmente in questa disciplina.

Il Masters 1000 di Montecarlo prosegue ora con i suoi ritmi serrati, vedendo altri protagonisti sfidarsi sui campi in terra battuta per conquistare il titolo.

Per quanto riguarda la rappresentanza italiana, il bilancio di questa edizione del torneo, almeno per quanto concerne le fasi finali del doppio, si chiude con un'assenza significativa. Le eliminazioni di Berrettini sia nel singolare che nel doppio, e quella di Vavassori nel doppio, lasciano il tabellone senza presenze azzurre nelle fasi più avanzate della competizione di coppia, riflettendo un esito che non ha soddisfatto appieno le aspettative iniziali.