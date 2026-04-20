Reduce da una stagione indoor trionfale, culminata con il titolo di campionessa del mondo nei 60 metri a Torun, Zaynab Dosso si prepara al debutto stagionale sui 100 metri. L'atleta emiliana sarà protagonista al Meeting internazionale Città di Savona mercoledì 20 maggio, tappa cruciale nel suo percorso verso i Campionati Europei di Birmingham (10-16 agosto). Prima, volerà in Botswana con le staffette azzurre per le World Relays (qualificazione Mondiali 2027).

Il debutto individuale sui 100 metri rappresenta per Zaynab Dosso un banco di prova per il suo stato di forma.

La velocista italiana farà ritorno sulla pista della Fontanassa, dove nel 2024 aveva riscritto il record nazionale (11.12 in batteria, 11.02 in finale). Agli Europei di Roma, Dosso aveva migliorato il primato di un centesimo. La barriera degli undici secondi rimane un obiettivo stagionale primario per l'allieva di Giorgio Frinolli. Dopo l'eccellenza indoor (6.99 nei 60 metri), Dosso punta a limare il suo primato sui 100 metri, sperando di farlo a Savona.

Sfida generazionale e prestigio del Meeting

Il Meeting internazionale Città di Savona sarà teatro di una sfida generazionale tra Zaynab Dosso e la giovane promessa azzurra Kelly Doualla. Giunto alla sua quindicesima edizione, l'evento ligure si svolgerà per la prima volta nella prestigiosa fascia Bronze del World Athletics Tour, consolidando il suo livello tecnico.

Oltre alla gara dei 100 metri femminili, il programma prevede il getto del peso maschile con atleti di spicco come Leonardo Fabbri e Zane Weir, e i100 ostacoli con la 17enne Alessia Succo.

Tradizione e obiettivi

Il Meeting internazionale Città di Savona si conferma appuntamento di spicco nel calendario atletico italiano, offrendo premi in denaro e bonus per i record del meeting. L'evento, che nel 2025 ha raggiunto un livello tecnico di eccellenza, attende di vedere se Zaynab Dosso riuscirà a infrangere il muro degli undici secondi e a ribadire la sua posizione di leader della velocità femminile italiana.