La Liegi-Bastogne-Liegi 2026, giunta alla sua centododicesima edizione, si preannuncia come una delle sfide più impegnative nel calendario ciclistico. Questa corsa, una delle cinque classiche monumento e tra le tre classiche delle Ardenne, si disputerà domenica 26 aprile e presenterà un percorso significativamente più duro rispetto alle edizioni precedenti.
Il tracciato principale si estenderà per 269,5 chilometri, con numerose novità altimetriche studiate per accendere la competizione sin dalle prime battute. Ulteriori dettagli sul percorso indicano una distanza complessiva di circa 259,5 chilometri e quasi 4.000 metri di dislivello, distribuiti su undici salite.
Le prime sfide e le nove côte decisive
L'inizio della gara non dovrebbe riservare difficoltà estreme, ma i corridori affronteranno comunque la Côte de Saint-Roch (1 chilometro all’11,2%) e il Col de Haussire (3,9 chilometri al 6,8%). La Côte de Saint-Roch è prevista nelle prime fasi, sebbene alcune informazioni la collochino dopo circa ottanta chilometri di gara.
Il vero punto di svolta sarà l'uscita da Vielsam, che segnerà l'inizio degli ultimi novanta chilometri, caratterizzati da ben nove côte affrontate a breve distanza l'una dall'altra. Tra queste, spiccano la Côte de Wanne (3.600 metri al 5,1%), la Côte de Stockeu (1.000 metri al 12,5%) e la Côte de la Haute-Levée (2.200 metri al 7,5%), quest'ultima posizionata a circa ottanta chilometri dall'arrivo.
Le asperità finali: un epilogo esplosivo
Dopo una breve discesa di circa dieci chilometri, il percorso si inasprisce con la salita più lunga, il Col du Rosier (4,4 chilometri al 5,9%). Seguirà la discesa verso Spa, introducendo nuove difficoltà come il Col du Maquisard (2,4 chilometri al 5,7%) e la Côte de Desnié (1.600 metri all’8,1%).
La sequenza finale di asperità include la celebre Redoute (1.600 metri all’8,1%), seguita dalla Côte des Forges (1.300 metri al 7,8%). L'ultima grande difficoltà sarà la Côte de la Roche-aux-Faucons (1.300 metri all’11%), collocata a tredici chilometri dall’arrivo, sebbene altre indicazioni la posizionino a circa quattordici chilometri dal traguardo. Questo finale promette di essere decisivo per l'esito della corsa, mettendo a dura prova i protagonisti.