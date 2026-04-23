Il campione spagnolo Marc Marquez è in trepidante attesa della sua centesima vittoria in carriera, un traguardo che appariva a portata di mano dopo il trionfo nel Gran Premio di San Marino. Tuttavia, questa ambita pietra miliare continua a sfuggirgli ormai da diversi mesi, trasformando l'attesa in un vero e proprio supplizio.

Il digiuno prolungato: l'attesa dopo San Marino

Era il 14 settembre 2025 quando Marquez celebrava la sua 99ª vittoria complessiva, un successo ottenuto nel Gran Premio di San Marino che rappresentava anche la sua 73ª affermazione in MotoGP.

Questo computo include le sue vittorie nelle categorie 125cc e Moto2. Da quel momento, però, la tanto agognata centesima vittoria non si è più materializzata. A Motegi, l'attenzione era rivolta alla conquista matematica del titolo mondiale, portandolo ad accontentarsi di un secondo posto. Successivamente, un infortunio a Mandalika lo ha costretto a saltare diverse gare. Nel 2026, l'unica gioia è arrivata con la vittoria nella Sprint di Goiania, mentre nelle gare domenicali ha registrato una caduta in Thailandia, un quarto posto in Brasile e un quinto ad Austin. Complessivamente, sono trascorsi ben sette mesi e otto appuntamenti senza vittorie, sebbene quattro di questi siano stati condizionati da infortuni.

Il confronto con le leggende: Rossi e Agostini

La prolungata attesa di Marquez si pone in netto contrasto con le esperienze di due icone del motociclismo come Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Agostini, dopo aver conquistato la sua 99ª vittoria nel GP di Anderstorp, raggiunse la centesima affermazione nella gara immediatamente successiva, a Imatra, a distanza di pochi giorni. Analogamente, Valentino Rossi, nel 2009, dopo il successo al Montmelò che gli valse la 99ª vittoria, celebrò il suo "centone" ad Assen appena due settimane più tardi. Per entrambi, le vittorie numero 99 e 100 si susseguirono in rapida successione, quasi come un'inevitabile conseguenza di un percorso trionfale. Per Marc Marquez, invece, la situazione attuale è un eloquente supplizio di Tantalo, con il traguardo sempre visibile ma costantemente irraggiungibile.

Il significato del ritorno al successo nel 2025

Nonostante questa lunga e frustrante attesa, è fondamentale ricordare che il 2025 ha segnato un ritorno trionfale per Marc Marquez, culminato con la conquista del titolo mondiale dopo ben sei anni. Si tratta di un intervallo di tempo senza precedenti nella storia del Motomondiale, che testimonia la sua straordinaria resilienza. Questo successo, pur non essendo la centesima vittoria, rappresenta una potente fonte di incoraggiamento per il pilota e un chiaro monito per i suoi avversari. Come il colonnello Mortimer in "Per qualche dollaro in più", Marquez si dimostra paziente ma al contempo inflessibilmente determinato, un carattere che lo porta sempre a raggiungere i suoi obiettivi.

In questo frangente, più che la simbolica centesima vittoria, l'imperativo per lui è spezzare il digiuno di successi e tornare a primeggiare con costanza, rilanciando così le sue ambizioni in ottica titolo mondiale.

Situazione attuale e prospettive future

Dopo il trionfo a Misano, Marc Marquez non ha più ottenuto vittorie per nove Gran Premi consecutivi, registrando così la terza striscia negativa più lunga della sua illustre carriera. L'inizio della stagione 2026 è stato condizionato sia dalle sue condizioni fisiche, non sempre ottimali, sia da una Ducati che non ha costantemente espresso il suo massimo potenziale. L'imminente Gran Premio di Spagna a Jerez, in programma questo fine settimana, rappresenta un'occasione cruciale per Marquez, che cerca con determinazione la sua centesima vittoria.

Il pilota non vince una gara domenicale da settembre e il suo ultimo successo a Jerez risale al lontano 2019. Sebbene il ritorno alla vittoria nella Sprint in Brasile abbia offerto un barlume di speranza, la centesima affermazione rimane un obiettivo ancora da raggiungere, alimentando ulteriormente l'attesa e la tensione.