La leggenda del ciclismo, Eddy Merckx, è stato ricoverato in ospedale a causa di una persistente infezione all'anca che gli provoca dolore intenso. Il campione ottantenne, vincitore di cinque Tour de France, ha espresso la sua stanchezza, dichiarando: "Ne ho abbastanza". Il ricovero, avvenuto lo scorso lunedì, precede un nuovo intervento chirurgico previsto per il prossimo lunedì, tappa in un percorso di salute.

Le difficoltà diagnostiche e l'intervento imminente

La condizione clinica di Merckx si rivela complessa. I medici faticano a individuare la causa dell'infezione all'anca e gli antibiotici somministrati non hanno prodotto i risultati sperati.

Questa inefficacia delle terapie ha reso indispensabile un nuovo intervento chirurgico. Il campione belga, che da una settimana segue un trattamento antibiotico intensivo, si prepara all'operazione per risolvere le complicazioni ricorrenti.

Un calvario iniziato con una frattura

I problemi di salute di Eddy Merckx risalgono a un incidente avvenuto nel dicembre del 2024. Durante un'uscita in bicicletta, il campione cadde scivolando su un passaggio a livello, riportando una frattura all'anca. Da quel momento, un calvario con ben sei interventi chirurgici. Tra questi, si è resa necessaria la sostituzione della protesi iniziale, purtroppo fissata in modo inadeguato, aggravando il quadro clinico.

La resilienza del "Cannibale"

La notizia del suo ricovero e della sua dichiarazione di esaurimento colpisce, data la statura di Eddy Merckx. Con una carriera che vanta 525 vittorie, tra cui cinque Tour de France, cinque Giri d'Italia e una Vuelta a España, "Il Cannibale" ha incarnato forza e determinazione. La sua lotta contro l'infezione all'anca è un promemoria della sua tenacia. Il mondo del ciclismo segue con apprensione, augurandosi una pronta ripresa per il leggendario corridore.