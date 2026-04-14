Il tabellone principale del WTA 500 di Stoccarda, torneo rinomato per la sua atmosfera sulla terra indoor, ha preso il via con i successi di Laura Siegemund e Liudmila Samsonova. Siegemund, già trionfatrice dell’evento nel 2017, ha affrontato una sfida impegnativa nel suo match d’esordio. Opposta alla bulgara Viktoriya Tomova, subentrata come lucky loser al posto di Magdalena Frech, la tennista tedesca ha rischiato di perdere l’incontro. Dopo aver ceduto il primo set, Siegemund ha mostrato grande determinazione, recuperando con fatica nel secondo parziale prima di dominare il terzo.

La partita si è conclusa dopo due ore e quarantacinque minuti con il punteggio di 4-6 7-6(4) 6-1. Questa vittoria le ha permesso di guadagnare l’accesso al secondo turno, dove l’attende la numero uno del mondo, Iga Swiatek.

Nella parte bassa del tabellone, Liudmila Samsonova ha invece dimostrato un dominio assoluto. La tennista russa ha affrontato la croata Antonia Ruzic, vincendo nove giochi consecutivi prima di subire l’unico break del match. Samsonova ha prevalso con un netto 6-0 6-4 in appena un’ora e diciotto minuti. La sua prossima avversaria sarà l’americana Coco Gauff, una delle giocatrici più attese del torneo.

Il programma dei prossimi incontri

La giornata successiva si preannuncia ricca di appuntamenti, con un interessante mix di tenniste tedesche e alcune delle big del circuito.

Sul campo centrale, gli appassionati potranno assistere all’incontro tra Muchova e Sasnovich, mentre la sessione serale si concluderà con la sfida che vedrà protagoniste Korpatsch e Shnaider. È già stato confermato che l’esordio nel torneo di Jasmine Paolini avverrà nella giornata di mercoledì.

Le favorite e le sfide nel tabellone

Il torneo di Stoccarda promette di essere estremamente competitivo, con la partecipazione di numerose ex campionesse e diverse top player. Nella parte alta del tabellone, la polacca Iga Swiatek, che punta al suo terzo titolo consecutivo dopo le vittorie del 2022 e 2023, potrebbe incrociare proprio Laura Siegemund al secondo turno. Swiatek ha preparato questo appuntamento con il suo nuovo allenatore, Francisco Roig.

Nella parte bassa, l’americana Coco Gauff cercherà di superare per la prima volta i quarti di finale a Stoccarda, e affronterà la vincente tra Samsonova e Ruzic. Il sorteggio ha inoltre delineato altri incontri di rilievo: Elena Rybakina attende la vincente del match tra Korpatsch e Shnaider, mentre la testa di serie numero cinque, Jasmine Paolini, sfiderà la vincente tra Alexandra Eala e Leylah Fernandez, promettendo un torneo ricco di emozioni e colpi di scena.