Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini si preparano a scendere in campo al WTA Madrid 2026, dove rappresenteranno l'Italia nel tabellone di doppio femminile. La coppia azzurra è stata accreditata della prima testa di serie, un riconoscimento che le posiziona tra le principali favorite per la vittoria finale. Il loro esordio è previsto tra venerdì e sabato nei sedicesimi di finale, dove affronteranno la coppia composta dall’ucraina Nadiia Kichenok e dalla giapponese Makoto Ninomiya. Questo posizionamento di rilievo conferma le aspettative della vigilia, ponendo Errani e Paolini sotto i riflettori del prestigioso torneo.

Il percorso delle azzurre si preannuncia impegnativo. In caso di successo al primo turno, Errani e Paolini si troveranno di fronte la vincente del match tra Laura Siegemund/Vera Zvonareva e Iva Jovic/Victoria Mboko. Proseguendo nel cammino, un eventuale approdo ai quarti di finale potrebbe vederle opposte alla sesta testa di serie, formata dall’iberica Cristina Bucșa e dalla statunitense Nicole Melichar‑Martinez. La parte alta del tabellone, dove sono inserite le italiane, si configura come particolarmente competitiva. Qui, la coppia favorita per sfidare Errani e Paolini in semifinale è quella composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Zhang Shuai, accreditate della terza testa di serie.

Le principali contendenti e il tabellone

Il tabellone del doppio femminile del WTA Madrid 2026 presenta un parterre di altissimo livello. Oltre a Sara Errani e Jasmine Paolini, tra le principali favorite spicca la coppia formata dalla ceca Kateřina Siniaková e dalla statunitense Taylor Townsend, che detengono la seconda testa di serie. Altre formazioni di vertice includono Elise Mertens/Zhang Shuai (terze), Jeļena Ostapenko/Erin Routliffe (quarte), Anna Danilina/Asia Muhammad (quinte), Cristina Bucșa/Nicole Melichar‑Martinez (seste), Hsieh Su‑wei/Sofia Kenin (settime) ed Ellen Perez/Demi Schuurs (ottave). Il torneo vede anche la partecipazione di alcune coppie beneficiarie di wild card, tra cui spiccano i nomi di Katie Boulter/Venus Williams e Coco Gauff/Robin Montgomery, che aggiungono ulteriore interesse alla competizione.

L'ambizione di raggiungere la finale è concreta per le azzurre, ma il cammino è irto di ostacoli. Nella parte bassa del main draw, la coppia Siniaková/Townsend è considerata la principale rivale per il titolo, rendendo un potenziale confronto in finale uno degli incontri più attesi del torneo. Il seeding e il ranking attuale confermano le elevate ambizioni di Errani e Paolini, le quali mirano a lasciare il segno in questo importante appuntamento tennistico.

La corsa al vertice del ranking mondiale

Il torneo di Madrid non è solo una vetrina per il titolo, ma anche un crocevia fondamentale per la definizione delle gerarchie nel ranking mondiale di doppio WTA. Sara Errani e Jasmine Paolini sono infatti tra le giocatrici in lizza per la conquista della prima posizione assoluta.

In questa serrata competizione per il vertice sono coinvolte anche altre atlete di spicco come Elise Mertens e Kateřina Siniaková, a testimonianza dell’elevato livello di competitività che caratterizza il torneo. Le teste di serie sono state determinate in base ai ranking aggiornati al 13 aprile 2026, con Errani e Paolini che occupano la sesta posizione a livello mondiale.

La presenza di numerose coppie di alto livello e di alcune wild card di prestigio rende il tabellone particolarmente interessante e aperto a possibili sorprese, promettendo sfide avvincenti e un esito incerto fino all'ultima partita. Per le azzurre, questo appuntamento rappresenta un'occasione cruciale per consolidare la loro posizione e puntare al massimo traguardo.