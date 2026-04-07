Si è conclusa all'esordio l'avventura di Martina Corsini ed Emma Piccinin agli Europei individuali 2026 di badminton. La coppia azzurra del doppio femminile è stata eliminata nei sedicesimi di finale a Huelva, in Spagna, dopo una battaglia equilibrata contro le inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly. L'incontro al Palacio de Deportes Carolina Marin ha segnato il primo stop per le italiane, che vantavano tre vittorie consecutive prima della rassegna continentale.

Il match ha visto le inglesi imporsi nel primo parziale con un netto 21-12. Le azzurre hanno reagito nel secondo set, pareggiando i conti con un 21-18.

La frazione decisiva, la più combattuta, ha visto scambi intensi e ribaltamenti. Dopo 53 minuti di gioco, Curtin e Kelly hanno avuto la meglio per 21-19, estromettendo Corsini e Piccinin dal torneo.

Il difficile debutto e la reazione azzurra

L'eliminazione ai sedicesimi è un debutto difficile per la coppia italiana. Nonostante la sconfitta, Martina Corsini ed Emma Piccinin hanno dimostrato grande carattere e capacità di reazione, recuperando lo svantaggio iniziale e lottando punto a punto. L'equilibrio della sfida, evidente nel secondo e terzo set, sottolinea la competitività delle azzurre, senza però completare la rimonta.

Mentre l'avventura nel doppio femminile si conclude, il torneo prosegue per gli altri rappresentanti dell'Italia.

La spedizione azzurra, con sei atleti impegnati nei singolari, mantiene alta la bandiera nazionale. La presenza di sei atleti azzurri nei tabelloni principali degli Europei di Huelva segnala la costante crescita e la competitività raggiunta dal badminton italiano a livello continentale.

La spedizione italiana agli Europei: un segnale di crescita

L'Italia è presente agli Europei individuali di badminton con sei atleti qualificati: Giovanni Toti, Fabio Caponio, Yasmine Hamza, Gianna Stiglich, e le stesse Martina Corsini ed Emma Piccinin. Le competizioni si svolgono al Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, impianto intitolato alla giocatrice spagnola. Gli azzurri sono presenti in tre delle cinque categorie previste: singolare maschile, singolare femminile e doppio femminile.

La qualificazione di così tanti atleti nei tabelloni principali evidenzia l'impegno e i risultati, rafforzando la posizione del badminton italiano come realtà emergente e competitiva nel panorama europeo.