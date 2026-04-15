I Campionati Europei di sollevamento pesi 2026 si preparano ad accogliere l'élite continentale a Batumi, in Georgia, dal 19 al 26 aprile. Questo prestigioso evento rappresenta il primo appuntamento di rilievo della stagione internazionale, promettendo intense competizioni per l'assegnazione di ben sedici titoli continentali. Oltre ai titoli assoluti, verranno conferite le ambite medaglie di specialità per i singoli esercizi di strappo e slancio. La manifestazione si terrà presso il Batumi Sport Palace, una delle strutture sportive più moderne della città, pronta a ospitare atleti e delegazioni provenienti da tutta Europa, garantendo un palcoscenico all'altezza dell'importanza dell'evento.

La squadra italiana si presenterà con una delegazione di dieci atleti, nonostante alcune defezioni importanti, in particolare nel settore maschile. Tra gli uomini, la speranza azzurra sarà riposta in Sergio Massidda (categoria 65 kg) e Cristiano Giuseppe Ficco (categoria 88 kg). Il contingente femminile sarà invece più nutrito, con la partecipazione di Giulia Imperio (48 kg), Celine Delia (53 kg), Noemi Filippazzo (58 kg), Martina Chiacchio (63 kg), Chiara Piccinno (63 kg), Giulia Miserendino (69 kg), Genna Toko Kegne (77 kg) e la giovane promessa Sara Dal Bò (86 kg). Per gli appassionati italiani, l'assenza di una copertura televisiva nazionale sarà compensata dalla possibilità di seguire tutte le gare in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma dedicata Weightlifting House TV.

Il programma completo delle gare e gli orari

Il calendario delle competizioni si aprirà domenica 19 aprile con le categorie femminili 48 kg alle ore 14:00 e 53 kg alle ore 17:00. Lunedì 20 aprile vedrà in pedana le categorie maschili 60 kg alle 10:00 e 65 kg alle 13:00, seguite dalla 58 kg femminile alle 16:00. Martedì 21 aprile sarà il turno della 63 kg femminile alle 14:00 e della 71 kg maschile alle 17:00. Le sfide proseguiranno mercoledì 22 aprile con la 69 kg femminile alle 14:00 e la 79 kg maschile alle 17:00. Giovedì 23 aprile saranno protagonisti gli 88 kg maschili alle 14:00 e le 77 kg femminili alle 17:00. Venerdì 24 aprile spazio ai 94 kg maschili alle 14:00 e alle 86 kg femminili alle 17:00.

Sabato 25 aprile è in programma la gara dei 110 kg maschili alle 17:00, mentre la rassegna si concluderà domenica 26 aprile con la categoria +86 kg femminile alle 11:00 e la +110 kg maschile alle 14:00.

Accoglienza e regolamento della rassegna continentale

La città di Batumi si sta preparando ad accogliere la comunità europea del sollevamento pesi con la sua rinomata ospitalità georgiana. Gli organizzatori sottolineano l'importanza di ospitare questa 104ª edizione dei Campionati Europei per la Georgia, un paese con una profonda e radicata tradizione in questa disciplina. Il regolamento della manifestazione stabilisce requisiti specifici per la partecipazione, inclusi limiti di età e licenze tecniche necessarie, oltre a fornire dettagli logistici essenziali su alloggi e trasferimenti per atleti e staff.

Il Batumi Sport Palace sarà il cuore pulsante delle gare, offrendo servizi dedicati alle delegazioni e un'attenzione meticolosa alla sicurezza e all'organizzazione. L'evento si preannuncia come un significativo momento di incontro e confronto per il sollevamento pesi europeo, offrendo l'opportunità di vivere giornate all'insegna dello sport e della cultura nella affascinante città affacciata sul Mar Nero.