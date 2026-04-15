La Ronde van Limburg 2026 si appresta a infiammare la primavera ciclistica con una nuova edizione della semiclassica belga, promettendo grande spettacolo. Il percorso, lungo 178,4 chilometri, collegherà Hasselt a Tongeren, offrendo un mix avvincente di brevi strappi e settori in pavè, elementi distintivi delle corse del nord Europa. La partenza ufficiale è fissata per le 13.15, con l’arrivo previsto intorno alle 17.20.

Il tracciato ricalca quello della passata edizione, con una prima fase di 63 chilometri che conduce verso la sede d’arrivo. In questa sezione, i corridori affronteranno lo strappo di Ginberg (1.000 metri al 4,7% di pendenza media), un impegnativo settore di pavè e il muro di Kelberg (600 metri al 4,7%), entrambi da ripetere due volte.

Una volta superato il primo passaggio sotto lo striscione del traguardo, il gruppo si immetterà in un anello di 38,2 chilometri, da percorrere per ben tre volte. Questo circuito include le salite di Kolmontberg (800 metri al 4,5%) e Zammelemberg (800 metri al 4,3%), oltre ai settori in pavè di Manshoven e Op de Kriezel. Gli ultimi dieci chilometri, caratterizzati da una leggerissima ma costante discesa, prepareranno il terreno per un probabile arrivo in volata.

I favoriti e le squadre al via della Ronde van Limburg 2026

Gli occhi saranno puntati sui velocisti, in particolare su quelli che sanno destreggiarsi al meglio sulle pietre. Tim Merlier (Soudal Quick-Step), al suo terzo impegno agonistico dopo il rientro da un infortunio al ginocchio, è il principale favorito.

La sua presenza aggiunge un elemento di grande interesse alla corsa. Tra gli altri nomi di spicco figurano Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech), Milan Menten (Lotto-Intermarché), Stanislaw Aniolkoski (Cofidis), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) e Sam Bennett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Per l'Italia, Alberto Dainese si propone come una valida alternativa, mentre Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort) e Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA) sono attesi per ben figurare nello sprint finale.

La start list provvisoria annuncia la partecipazione di diciotto squadre, ciascuna composta da sette corridori, per un totale di 126 atleti pronti a darsi battaglia. Tra le formazioni di spicco, sei appartengono al circuito UCI WorldTour: Lidl-Trek, Jayco AlUla, Lotto-Intermarché, Bahrain Victorious, Soudal Quick-Step e Alpecin Premier-Tech.

A queste si aggiungono otto squadre UCI ProTour: Team Flanders-Baloise, Burgos Burpellet BH, Caja Rural-Seguros RGA, Cofidis, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, Modern Adventure Pro Cycling, MBH Bank CSB Telecom Fort e Unibet Rose Rockets. Il parterre è completato da quattro team UCI Continental, garantendo un campo partenti di assoluto valore e una competizione serrata.

Merlier al rientro: la sfida per la volata finale

Il rientro di Tim Merlier è uno dei temi centrali di questa edizione. Al suo terzo appuntamento dopo l'infortunio al ginocchio, il velocista belga si presenta con grandi aspettative. Il percorso della Ronde van Limburg, pur non raggiungendo l'estrema durezza di altre classiche del nord, è ideale per esaltare le qualità dei migliori sprinter, soprattutto considerando gli ultimi chilometri in discesa.

La presenza di un così nutrito gruppo di velocisti di livello internazionale preannuncia una gara tattica e combattuta, dove ogni dettaglio sarà cruciale per la vittoria finale.

La Ronde van Limburg 2026 si conferma un appuntamento imperdibile nel calendario della primavera ciclistica. Con il suo tracciato vario e una start list di assoluto valore, la corsa è pronta a offrire spettacolo e colpi di scena. Gli appassionati potranno seguire l'evento con aggiornamenti costanti, vivendo ogni momento di questa entusiasmante semiclassica.