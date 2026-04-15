La cerimonia di sorteggio per i Campionati Europei individuali di judo 2026, in programma a Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile, ha delineato un quadro di tabelloni con luci e ombre per gli azzurri. L'attesa è alta per le prestazioni della squadra italiana in questa importante rassegna continentale.

Il percorso delle campionesse azzurre: Scutto e Bellandi

Assunta Scutto, attuale campionessa mondiale e quarta testa di serie nella categoria -48 kg, inizierà il suo cammino contro la vincitrice dello scontro tra la kosovara Muminoviq e l’azerbaigiana Hamidova.

In caso di avanzamento, Scutto potrebbe affrontare ai quarti la svedese Tara Babulfath, con una semifinale che si preannuncia potenzialmente da brividi contro la favorita francese Shirine Boukli.

Nella categoria -78 kg, Alice Bellandi, detentrice dei titoli olimpico e mondiale, è alla ricerca del suo primo titolo europeo. Il suo tabellone la vedrà esordire contro una tra la serba Zabic e la britannica Ludford. Successivamente, ai quarti di finale, potrebbe incontrare la russa Babintseva, mentre in semifinale l'avversaria più probabile sarà una tra la francese Issoufi e l’israeliana Lanir, configurando un percorso impegnativo per l'azzurra.

Gli altri tabelloni femminili e il settore maschile

Per le altre atlete italiane, Odette Giuffrida (-52 kg) ha un debutto sulla carta agevole, ma ai quarti di finale il livello si alza con possibili incontri contro la spagnola Leiva Sanchez, la cipriota Asvesta o la neerlandese Van Krevel.

La kosovara Distria Krasniqi emerge come possibile avversaria in semifinale. Veronica Toniolo (57 kg) rischia un confronto difficile già agli ottavi contro la campionessa iridata in carica, mentre Carlotta Avanzato (63 kg) potrebbe affrontare la croata Iva Oberan ai quarti.

Nella categoria -70 kg, i sorteggi sono stati sfavorevoli per Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin, che potrebbero incrociare avversarie di alto livello già agli ottavi. Tra i pesi massimi, Asya Tavano ed Erica Simonetti hanno tabelloni inizialmente più accessibili, ma con potenziali ostacoli ai quarti di finale.

Nel settore maschile, Andrea Carlino (-60 kg) ha un sorteggio sfortunato: in caso di vittoria al primo turno, si troverebbe di fronte il numero due al mondo Aghayev.

Valerio Accogli (-66 kg) potrebbe incontrare ai quarti il francese Khyar o il georgiano Margvelashvili, mentre Elios Manzi rischia già agli ottavi contro l’azerbaigiano Bayramov. Nella categoria -73 kg, Fabio Basile ha un secondo turno complicato contro il kosovaro Gjakova, mentre Leonardo Valeriani potrebbe ambire alla semifinale con il campione olimpico Heydarov. Antonio Esposito (81 kg) ha un tabellone accessibile, ma ai quarti potrebbe incrociare il russo Arbuzov. Infine, Kenny Komi Bedel (-90 kg) ha il peggior sorteggio possibile contro il georgiano Lasha Bekauri, e Gennaro Pirelli (-100 kg) potrebbe affrontare ai quarti l’olandese Korrel o l’ucraino Savytskiy.

Il contesto dei Campionati Europei di Judo 2026

I Campionati Europei individuali di judo 2026 si svolgeranno a Tbilisi, in Georgia, dal 16 al 19 aprile, presso l’Olympic Sport Palace. L’Italia si presenta a questo appuntamento con una squadra competitiva, determinata a migliorare il bottino di medaglie conquistato nella passata edizione e a lasciare il segno in questa prestigiosa competizione continentale.